Schianto in moto: morto sul colpo un ragazzo di 25 anni a Sonico. Aveva tre figli

Un ragazzo di 25 anni, Walter Magnani, è morto in seguito a un incidente motociclistico a Sonico in provincia di Brescia. La vittima era padre di tre figli.

Ieri pomeriggio a Sonico si è registrato uno schianto fra una moto e il rimorchio di un camion. Alla guida della moto c’era Walter Magnani, un ragazzo di 25 anni, morto sul colpo nell’impatto. Il ragazzo, già padre di tre bambini, avrebbe compiuto 26 anni fra pochi giorni.

Magnani era in sella alla sua moto Honda Cbr 600 e si è schiantato contro un camion che stava girando a sinistra. L’impatto è stato tremendo, nonostante il tentativo disperato di frenata. L’incidente è avvenuto a Sonico, in Via Nazionale.

Alla guida del camion c’era un uomo di 47 anni, rimasto illeso ma ancora sotto shock. L’uomo non ha potuto far nulla per evitare l’impatto. Gli operatori del 118 hanno provato a rianimare a lungo il ragazzo, ma dopo 30 minuti non hanno potuto far altro che registrarne il decesso.

I rilievi sull’incidente stradale sono stati affidati alla Polizia Stradale di Darfo. Sia la moto che il camion sono stati sequestrati, e, come da prassi, è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale. Il camionista è stato anche sottoposto ai test di alcol e droga. La salma del ragazzo è stata trasferita a Edolo, suo luogo di residenza. I funerali avverranno nelle prossime ore.

Magnani viveva a Edolo ed era boscaiolo di professione. Il suo luogo di origine era Segno, in Trentino.

