Serie A su Sky e Dazn, in campo Udinese-Juventus e Lazio-Cagliari: orario e probabili formazioni

La Serie A su Sky e Dazn chiude nella giornata di oggi con le ultime due sfide della 35a giornata.

La 35a giornata del campionato di Serie A chiude oggi con le sfide di Juventus e Lazio, impegnate in trasferta contro l’Udinese e in casa con il Cagliari.

I bianconeri possono festeggiare lo Scudetto matematico. Ai biancocolecesti i tre punti consegnerebbero la matematica qualificazione in Champions League.

Udinese-Juventus: alla ‘Dacia Arena’ primo match ball Scudetto

Occasione importante per la Juventus di Sarri che hanno l’occasione di chiudere i conti con lo Scudetto vincendo sul campo dell’Udinese. Ai bianconeri ospiti bastano i tre punti per regalarsi il nono tricolore consecutivo. Cristiano Ronaldo e compagni hanno al momento sei punti di vantaggio sulla sorprendente Atalanta e con il bottino pieno non sarebbero più raggiungibili dai bergamaschi, visti gli scontri diretti a favore (3-1 e 2-2).

In Friuli però non sarà facile, visto che l’Udinese con una sconfitta sarebbe immischiata per non retrocedere, quando poi mancheranno 270 minuti di gioco. La squadra di Gotti sono attualmente a soli quattro punti dal Lecce, vittorioso contro il Brescia, e sono stati agganciati dal Genoa. Insomma, in casa friulana non c’è da stare tranquilli: diretta alle ore 19.30 su Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-JUVENTUS:

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Ter Avest, Larsen, De Paul, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna. Allenatore: Gotti

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri

Lazio-Cagliari: obiettivo Champions League per i biancocelesti

La giornata di Serie A si chiude con la sfida dello stadio ‘Olimpico’ tra Lazio e Cagliari. Con una vittoria biancocelesti matematicamente in Champions League, a distanza di oltre dieci anni dall’ultima volta. I padroni di casa sono in netta fase calante e la straripante vittoria della Roma con la Spal potrebbe mettere pressione, anche se con una sconfitta sarebbero ancora otto i punti da gestire sui giallorossi.

Di fronte ai biancocelesti c’è l’ormai tranquillo Cagliari di Zenga, reduce da una serie di risultati troppo altalenanti, ma con i sardi decisi a chiudere in maniera positiva il loro campionato. I sardi hanno totalizzato tre punti nelle ultime cinque uscite e non vincono da tempo: calcio d’inizio ore 21.45 su Dazn.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-CAGLIARI:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi

Cagliari (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Klavan; Mattiello, Nandez, Rog, Ionita, Lykogiannis; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Zenga

Riccardo Aprosio

