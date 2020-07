Tutorial per camminare sulla sabbia bollente: il divertente TikTok della Signora Rossella

Sul web abbiamo pescato un modo esilarante di camminare sulla sabbia bollente: ecco il divertente Tik Tok della Signora Rossella che ha riscontrato un grande successo.

Sta spopolando sul web il tutorial divertente che un’allegra signora, di nome Rossella, ha voluto postare su Tik Tok.

La simpatica signora ha voluto insegnare alle tante persone in spiaggia nelle giornate calde estive degli ultimi giorno, di come camminare sulla sabbia bollente

Il divertente Tik Tok della Signora Rossella

La Signora Rossella si è resa famosa in un attimo, visto che un suo video sta spopolando sul web. Tutto questo per un tutorial davvero molto simpatico per come riuscire a camminare sulla sabbia bollente, in questi giorni di sole torrido per chi sta passando le giornate in spiaggia sotto il sole cocente.

Cosa si è inventata questa allegra signora? Il tutorial si intitola “Modi eleganti per camminare sulla sabbia bollente”, postato direttamente su Tik Tok. In un attimo, questo video tutorial, ha spopolando su internet regalandosi subito un successo super. Che cosa si sarà inventata questa simpatica Signora bionda su una spiaggia senza sassi e con sola sabbia bollente? Ecco il risultato.

