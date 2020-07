Incinta senza rapporti? L’incredibile storia di una 19enne americana, incinta ma vergine

Samantha Lynn Isabel, soprannominata “la vergine Maria” da amici e parenti, ha pubblicato su tik tok un video in cui racconta la sua assurda storia: è rimasta incinta senza aver avuto rapporti sessuali completi

Una storia bizzarra quella di Samantha Lynn Isabel, la 19enne americana che sul suo profilo TikTok ha pubblicato dei video in cui racconta la storia di come sia rimasta incinta senza aver mai avuto rapporti completi. A confermarlo è anche il suo ragazzo, con cui l’adolescente ha detto di essersi impegnata a fare unicamente dei “preliminari”.

E’ stata soprannominata da tutti “la vergine Maria”

L’adolescente in alcuni video ha raccontato di aver iniziato a manifestare alcuni sintomi rivelatori della gravidanza, come crampi e assenza di ciclo mestruale. Decise allora di recarsi dal suo medico per avere chiarimenti sulla situazione, ma la conferma è arrivata quando Samantha ha effettuato il test di gravidanza, poi rivelatosi positivo. Non convinta del risultato, la ragazza ha deciso di svolgere il test per ben 6 volte, e tutti quanti hanno continuato a dare esito positivo. Conferma arrivata non solo dal test, ma anche dal ginecologo, che le ha detto di essere incinta di cinque settimane. Sebbene sia riuscita ad alleviare la sua ansia, Samatha ha rivelato che i suoi amici e la sua famiglia le hanno affibbiato il soprannome di “Vergine Maria”. Il ragazzo di Samantha era felice di diventare papà, ma lei stessa era preoccupata per le difficoltà del parto.

E’ possibile rimanere incinta senza rapporti?

“Ho letto che puoi rimanere incinta durante i preliminari“, ha spiegato Samantha in un video di TikTok che è stato visto più di 1,4 milioni di volte. Ma la vera domanda è: è possibile rimanere incinta senza avere rapporti sessuali veri e propri? Per quanto raro, la risposta è sì: la ragazza è stata intervistata da BuzzFeed, che ha deciso di contattare la ginecologa Jennifer Lincon per avere chiarimenti a riguardo; la Dottoressa nell’intervista ha dichiarato: “Lo sperma deve entrare in una vagina perché la gravidanza avvenga“, ha detto la Dott.ssa Lincoln a BuzzFeed. “Non importa cosa lo metta lì – che sia un pene, un dito, una pipetta per la pipì, un’inseminazione artificiale, eccetera – ma una volta lì, può viaggiare attraverso la cervice, fino all’utero, e incontrarsi con un ovulo nelle tube di Falloppio e fertilizzarlo”.

Samantha Lynn ha caricato la storia del video su TikTok con la didascalia: “Ed è così che ho un figlio di cinque anni”. Una storia che, per quanto possa essere bizzarra, per lo meno ha avuto un lieto fine: da allora Samantha e il suo ragazzo hanno avuto un secondo figlio e stanno ancora insieme.

