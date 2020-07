Calciomercato Inter, Ivan Perisic al Manchester United per trattenere Alexis Sanchez?

L’Inter vorrebbe trattenere l’attaccante cileno Alexis Sanchez, attualmente in prestito dal Manchester United.

E per farlo, sono pronti a mettere sul piatto l’esterno Ivan Perisic, attualmente in prestito al Bayern Monaco (ma che con ogni proabilità tornerà alla base).

La voce è stata lanciata da Fichajes.com e rilanciata da diversi siti britannici.

Secondo il sito iberico che per primo ha proposto l’ipotesi, Perisic vedrebbe di buon occhio la possibilità di vestire la casacca dei Red Devils.

Su di lui – sempre secondo Fichajes.com – ci sarebbe anche l’Everton di Carlo Ancelotti.

Per il momento, ad ogni modo, United e Inter dovranno trovare un accordo per la permanenza di Sanchez in nerazzurro fino ad agosto, per permettere al cileno di disputare l’Europa League (disputata anche dallo United) con la casacca dell’Inter.

Per quanto riguarda il prestito di Perisic, l’Inter ha già concesso ai bavaresi di trattenere il vicecampione del mondo croato fino a fine agosto.

