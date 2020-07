Chi è Hisham Saleh Al Hamad Al Mana, lo sceicco nuovo proprietario del Parma?

Scopriamo chi è Hisham Saleh Al Hamad Al Mana lo sceicco del Qatar che ha acquistato la quota di maggioranza del Parma, diventandone presidente.

Negli anni ’90 la stella del Parma calcio emerge grazie all’imponente campagna acquisti di Callisto Tanzi. Quella squadra porterà nel nostro campionato alcuni tra i più forti calciatori della Serie A, vincerà diversi trofei e sfiorerà anche la vittoria dello scudetto. In seguito alle vicissitudini legali del presidente, il Parma vive un periodo difficile e rischia di scomparire dalla storia del nostro campionato. Il ritorno in massima serie del 2018 sembrava inizialmente una breve parentesi, ma i ducali lo scorso anno hanno conquistato una meritata salvezza che si è ripetuta in scioltezza anche quest’anno.

Leggi anche ->Calciomercato, Messi all’Inter? Arriva l’ennesima smentita dalla Spagna

I tifosi quest’anno si sono goduti sprazzi di buon calcio ed il talento puro di Dejan Kulusevsky, ala svedese che è già stata venduta alla Juventus. Qualcuno avrebbe potuto temere in una prossima annata priva di giocatori di talento, ma questo timore è stato spazzato nelle ultime ore. La società, infatti, ha raggiunto un accordo di massima (manca ancora la firma) con lo sceicco Hisham Saleh Al Hamad Al Mana per la vendita del 51% della società subito e del restante 49% nei prossimi 5 anni. L’imprenditore qatariano verserà la bellezza di 63 milioni di euro per la metà +1 della società che giungeranno a rate nel corso dei prossimi 5 anni.

Leggi anche ->Calciomercato, Mario Balotelli verso Como? L’amministratore delegato dei lariani conferma la trattativa

Chi è Hisham Saleh Al Hamad Al Mana

Per comprendere l’importanza di questo cambio di gestione, bisogna un attimo approfondire il curriculum del futuro presidente. Hisham Al Mana è uno degli imprenditori più importanti del Qatar e possiede la Al Sharq Investment LLC, del gruppo SH Al Mana, ed è amministratore delegato della Saleh Al Hamad Al Mana Co, azienda che si articola in diversi settori chiave dell’imprenditoria e che ha 55 filiali ed oltre 5000 dipendenti in tutto il mondo.

Negli ultimi anni la sua azienda ha stretto partenership commerciali con alcuni dei più grandi brand del mondo (tra cui la Armani e McDonald’s, per citarne due) e si è affermata come una di quelle con la maggiore crescita in Qatar. Il Parma è il primo investimento nel calcio della famiglia qatariota e l’intenzione è quello di fare crescere il brand. Per farlo sarà necessario costruire una squadra in grado di competere per grandi obiettivi. Se l’affare dovesse andare in porto, cosa che sembra ormai certa, i tifosi ducali possono sognare in grande per il prossimo futuro.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!