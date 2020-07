Dalla giornata di mare allo scenario di guerra: bagnanti stupefatti dalle esercitazioni navali russe

Una tranquilla giornata di mare si è tramutata in uno scenario bellico quando delle imbarcazioni hanno invaso il litorale per delle esercitazioni militari.

Alcuni bagnanti che si trovavano nella spiaggia bagnata dal Mar Caspio a Kaspyisk, si sono trovati davanti ad uno spettacolo decisamente insolito che ha interrotto la loro giornata di relax. La scorsa domenica, infatti, nella città russa (100.000 abitanti) dove ha sede la più grande base navale sul Mar Caspio del Paese est europeo, il giorno che le famiglie dedicano alla famiglie ed al relax è stato interrotto da un’esercitazione militare.

Leggi anche ->Russia, Ekaterina Alexandrovskaya si è tolta la vita: la pattinatrice olimpica aveva 20 anni – VIDEO

Per evitare che le famiglie ed i turisti presenti si spaventassero per quanto stava per accadere, una delegazione di militari è scesa in spiaggia ed ha avvertito i genitori di quello che stava per capitare ed ha chiesto loro di fare uscire i figli dall’acqua. Una volta che il litorale era sgombro, alcuni mezzi anfibi sono passati in mezzo alla spiaggia per entrare in acqua ed incontrarsi con gli altri mezzi navali – circa una trentina tra nave, vascelli di supporto e anfibi – schierati per le esercitazioni.

Leggi anche ->Il principe Harry con i Marines nell’esercitazione “anti-Russia”. Alta tensione tra Londra e Mosca

Bagnanti stupefatti di fronte alle esercitazioni militari russa

L’accaduto ha generato opinioni contrastanti tra i bagnanti presenti. C’è chi infatti, non ha gradito l’interruzione e soprattutto il fatto che l’esercitazione abbia acuito l’inquinamento dell’acqua. Una delle madri presenti infatti ha commentato: “L’acqua è già contaminata. Lo show militare non può che peggiorare l’inquinamento. La Russia vuole solo dimostrare la sua potenza militare e non s’interessa alle persone e all’ambiente”. Altri invece si sono goduti lo spettacolo che ha incuriosito e esaltato soprattutto i bambini. Una delle madri ha infatti commentato: “E’ stato incredibile”.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!