“L’hanno rapita”: le urla della sorella spingono un uomo ad inseguire il presunto rapitore della nipote completamente nudo

Sicuramente per anni quello che è accaduto lo scorso luglio sarà ricordato come un evento divertente, ma in quegli istanti quasi tutti i componenti della famiglia Murphy residente a Middlesbrough l’hanno vissuta con estremo terrore ed un pizzico di imbarazzo. Tutto è cominciato quando Natalie, donna di 40 anni, ha sentito delle urla provenire da un van. La sua attenzione è stata attirata dunque da quello che stava capitando nel veicolo e ad un tratto ha sentito una bambina che urlava “Mamma”.

La donna si è guardata in giro e non ha visto la figlia Lucy, quindi ha pensato che qualcuno avesse rapito la bimba e che questa stesse tentando di avvertirla chiedendo aiuto. A quel punto la donna si è messa ad urlare “E’ la nostra Lucy” quindi si è messa a correre all’inseguimento del van. Le urla della mamma spaventata hanno attirato l’attenzione di tutti i familiari che si sono attivati per effettuare un’inseguimento in auto del presunto rapitore.

Uomo nudo scende in strada per inseguire il presunto rapitore della nipote

Le urla della sorella hanno svegliato Nathan che, spaventato che ci fosse stata un aggressione o qualcuno si fosse fatto male, è sceso al piano di sotto completamente nudo. Incontrati i familiari ha chiesto cosa fosse successo e quando gli hanno detto che la nipote era stata rapita è scattato verso l’auto del padre per lanciarsi insieme a lui all’inseguimento del presunto rapitore. In mezzo a tutto questo caos si è presentata all’improvviso anche Lucy, la quale stupefatta da tanto rumore ha chiesto cosa fosse successo.

A quel punto l’uomo nudo, visibilmente contrariato, è sceso dall’auto ed è tornato in casa con un diavolo per capello. Se non bastasse il fastidioso e imbarazzante equivoco, l’uomo nudo è stato anche preso in giro dalla nipote che, vedendolo come mamma l’ha fatto, ha esclamato ridendo: “Ha il suo fott*** coso di fuori”. La sua unica speranza era che nessuno filmasse la scena, ma anche questa gli è andata storta. L’accaduto è stato ripreso da una telecamera di sicurezza ed è stato caricato su Facebook. Di sicuro tra un po’ di tempo ne riderà anche Nathan, per il momento l’importante è che la nipote stia bene.

