Serie A 35a giornata: Juventus, Scudetto rinviato. Festa Champions per la Lazio: risultati e classifica

Analizziamo tutto quello che è successo nella 35a giornata di Serie A, con molte sorprese: ecco i risultati e la classifica a 270 minuti dalla fine.

E’ stata una giornata di Serie A, quella numero 35 appena conclusa, che ha emesso verdetti a sorpresa con il rinvio della festa Scudetto per la Juventus.

Al contrario è arrivata la matematica certezza del ritorno in Champions League della Lazio. In chiave salvezza il Lecce continua a sperare.

Crollo Juventus e festa Scudetto rinviata

La Juventus perde nel recupero un po’ a sorpresa sul campo dell’Udinese (2-1) e deve rinviare almeno di qualche giorno la festa Scudetto. Uno stop che consegna la salvezza virtuale ai friulani, ma mette ancora una volta sul banco degli imputati il tecnico della capolista Sarri. Ora sono sei i punti da gestire sull’Atalanta, sette sull’Inter e otto sulla Lazio a tre turni dalla fine.

Atalanta e Inter ottengono due risultati diversi. Se da una parte i neroazzurri di Bergamo continuano a vincere, pur soffrendo e con la testa ai quarti di Champions, dall’altra quelli di Conte faticano. La squadra di Gasperini regola di misura un buon Bologna (1-0), mentre l’Inter non va oltre lo 0-0 interno contro la Fiorentina, sprecando l’ennesima occasione del loro campionato.

Lazio, traguardo raggiunto: è festa per la qualificazione in Champions League

Dopo più di dieci anni dalla sua ultima presenza la Lazio torna in Champions League. A regalare il prestigioso traguardo alla squadra di Inzaghi è stata la decisiva vittoria sofferta contro il Cagliari (2-1) in casa. Nonostante quatro punti dal ritorno in campo, i biancocelesti ottengono l’obiettivo.

Grande lotta a distanza per il quinto posto, dove Roma e Milan non si vogliono lasciare andare, sempre divise da due punti. I rossoneri, trascinati da un super Ibrahimovic, stendono in trasferta il Sassuolo (1-2) e restano in scia dei capitolini. I giallorossi dilagano sul campo della Spal (1-6)e con il nuovo modulo si scoprono una macchina perfetta: un importante segnale per l’Europa League.

RISULTATI 35a GIORNATA SERIE A:

Atalanta-Bologna 1-0; Sassuolo-Milan 1-2; Parma-Napoli 2-1; Inter-Fiorentina 0-0; Lecce-Brescia 3-1; Sampdoria-Genoa 1-2; Spal-Roma 1-6; Torino-Verona 1-1; Udinese-Juventus 2-1; Lazio-Cagliari 2-1

CLASSIFICA SERIE A:

80 Juventus; 74 Atalanta; 73 Inter; 72 Lazio; 61 Roma; 59 Milan; 56 Napoli; 48 Sassuolo; 46 Verona; 43 Parma, Fiorentina e Bologna; 42 Cagliari; 41 Sampdoria; 39 Udinese; 38 Torino; 36 Genoa; 32 Lecce; 24 Brescia; 19 Spal

Riccardo Aprosio

