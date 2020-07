Serie A su Sky, la 36a giornata apre con Milan-Atalanta: orario e probabili formazioni

La Serie A su Sky apre questa 36a giornata con la super sfida tra Milan e Atalanta: analizziamo, orario, dove vederla e le probabili formazioni.

Apre questa sera la 36a giornata di Serie A su Sky, con una partita tutta da gustare: allo stadio ‘Meazza’ in campo Milan e e Atalanta.

Una partita che si annuncia equilibrata, quella tra rossoneri e neroazzurri, visto l’ottimo periodo che le due squadre stanno attraversando.

Milan-Atalanta: super sfida tra Pioli e Gasperini

La 36a giornata di Serie A scatta questa sera con la sfida tra due squadre che dopo il lockdown hanno inanellato una serie vi vittorie e risultati positivi importanti. In campo scendono Milan e Atalanta, reduci da vittorie pesanti e pronte a giocarsi ancora qualcosa in chiave Europa League e soprattutto Scudetto.

Il Milan si presenta a questo appuntamento reduce dalla vittoria importante ottenuta sul campo del Sassuolo, avversario in cui ha faticato anche la Juventus. I rossoneri sembrano lanciati ma in chiave quinto posto la Roma è davanti di due punti. L’Atalanta arriva dal successo sofferto contro il Bologna, restando di fatto in corsa per lo scudetto visto lo stop della Juventus.

Le probabili formazioni, orario e dove vedere Milan-Atalanta

I padroni di casa proveranno a vendicare la pesante sconfitta dell’andata con la formazione tipo e ancora una volta il talento Gabbia in difesa, visto l’infortunio a Romagnoli. Pioli conferma il 4-2-3-1 con Ibrahimovic in avanti e alle sue spalle il trio formato da Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic.

L’Atalanta non si scompone e mantiene la formazioni tipo. Gasperini è squalificato e in panchina andrà il suo vice Gritti, pronto a riproporre il 3-4-1-2 con l’ucraino Malinovskyi alle spalle del duo d’attacco formato da Zapata e Gomez. Hateboer e Gosens sulle fasce, De Roon e Freuler in mezzo al campo a dettare i tempi: diretta alle ore 21.45 su Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-ATALANTA

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Laxalt; Kessie, Biglia; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Zapata. Allenatore: Gasperini

Riccardo Aprosio

