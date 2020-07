Stasera in TV, venerdì 24 luglio luglio 2020: Desideri proibiti, Una sposa in fuga, Matrimonio al sud e molto altro ancora – VIDEO

Stasera in TV, venerdì 24 luglio luglio 2020: Desideri proibiti, Una sposa in fuga, Matrimonio al sud e molto altro ancora

Cosa andrà in onda stasera in tv sulle principali reti nazionali in chiaro? NewNotizie vi fa scoprire cosa andrà in onda nel palinsesto serale dei principali canali del digitale terrestre, a meno di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Su Rai 1 va in onda I migliori anni, in otto puntate vedremo il meglio delle otto edizioni de “I Migliori Anni”, potrete rivedere le esibizioni di grandi artisti italiani ed internazionali del mondo della musica, del cinema e della televisione. Su Rai 2 va in onda Desideri proibiti, Stevens e Brooke sono sposati, non appena decidono di stipulare un’assicurazione sulla vita nascerà una certa intesa e attrazione tra la donna e l’assicuratore che sfocia in una clandestina relazione. La Grande Storia – Verita’ nascoste va in onda su Rai 3, Hitler chiamava il suo complesso programma di sterminio soluzione finale del problema ebraico. Una macchina organizzativa molto potente si occupava sia del genocidio che dell’occultazione delle prove. Fu creato anche un campo-vetrina, un set per la propaganda nazista.

Su Rete 4 va in onda Stasera Italia News, il noto talk show tratta di politica, di attualità e cronaca. Inga Lindstrom – Una sposa in fuga va in onda su Canale 5, Emma e Paul stanno per sposarsi, celebreranno il matrimonio sulla riva del canale di Gota, lei si lascia però prendere dal panico e scappa. Le famiglie dei futuri sposi iniziano a cercare Emma, finiscono in mezzo alla campagna in un hotel sperduto che sembra essere vuoto. Intanto, Emma arrivata Stoccolma conosce Moritz, l’addetto al catering del suo matrimonio. L’uomo la convince a partire per un avventuroso viaggio senza una precisa destinazione. All’Hotel si intrecciano invece le relazioni amorose dei personaggi… Su Italia 1 va in onda Matrimonio al sud, Lorenzo Colombo è innamorato solo del Nord, prova un grande dolore quando il figlio gli partecipa che intende sposare una ragazza del Sud. Colombo dovrà quindi recarsi al Sud per le nozze, dove conoscerà il suo futuro consuocero. I due ragazzi dopo le nozze ogliono trasferirsi all’estero, tanti saranno i guai e le intromissioni.

Geronimo va in onda su La7, Geronimo si trova rinchiuso in una riserva per indiani, dove decide di prendere le armi e combattere. L’uomo si fermerà quando si ritroverà davanti all’amico americano. Su Tv8 va in onda X Factor – Il sogno, andranno in onda i momenti più emozionanti delle 8 edizioni del noto talent. Sul Nove va in onda I migliori Fratelli di Crozza, vengono trasmessi i più apprezzati personaggi e i monologhi di Maurizio Crozza.

Stasera in TV, giovedì 23 luglio 2020: Nessuno mi puo’ giudicare, Hawaii Five-O, Temptation Island e molto altro ancora

Su Rai 1 va in onda Nessuno mi puo’ giudicare, La 35enne Anna sembra molto felice, ha un figlio, una meravigliosa villa, un marito che ama e alcuni domestici al suo servizio. All’improvviso il marito muore in un incidente e la sua vita viene stravolta, rimane senza soldi e in preda alla disperazione diventa una escort. Su Rai 2 va in onda Hawaii Five-O – Storia di una calibro 38, La Five-0 sta indagando su una pistola calibro 38 che è stata acquistata da un’adolescente, scopre che l’arma oltre ad essere collegata ad altri crimini ha anche un collegamento con il passato di McGarrett, Danny e Tani. In arte Patty Pravo va in onda su Rai 3, programma dedicato alle protagoniste della storia della musica condotto da Pino Strabioli. L’ospite di stasera è Patty Pravo. Su Rete 4 va in onda I Legnanesi – 70 voglia di ridere c’e’, I Legnanesi racconta una storia molto divertente di ringhiera della famiglia Colombo.

Su Canale 5 viene trasmessa la quarta puntata di Temptation Island, reality sull’amore condotto da Filippo Bisciglia in cui sei coppie mettono alla prova i loro sentimenti, tante sono le tentazioni nel villaggio con i tentatori e le tentatrici… Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie va in onda su Italia 1, Caesar guida un notevole numero di scimmie geneticamente evolute che sono minacciate da alcuni umani che sono sopravvissuti ad un grave virus che si è diffuso un decennio prima. Una guerra determinerà la specie che dominerà sulla Terra.

Su La7 viene trasmesso In onda, programma di approfondimento quotidiano. Il Mistero di Ragnarok va in onda su Tv8, Sigurd Svenson è un archeologo che si avventura nel Finnmark, tra Norvegia e Russia. Il suo obiettivo è quello di trovare un tesoro vichingo molto antico. Ad affrontare l’avventura insieme a lui anche il suo assistente e i suoi figli. Sul Nove va in onda Sotto corte marziale, durante la seconda guerra mondiale, gli americani per far fuggire alcuni prigionieri in un campo tedesco inscenano una corte marziale per un omicidio.

Stasera in TV, mercoledì 22 luglio 2020: Come sorelle, Chicago Fire, Robin Hood e molto altro ancora

Su Rai 1 va in onda SuperQuark, noto programma di storia e tecnologia condotto da Piero Angela. Su Rai 2 va in onda N.C.I.S. – Omicidio all’equatore, a bordo della USS Ewing si svolge il battesimo dell’Equatore, per celebrare il passaggio di una nave della Marina tramite il “Parallelo Zero”, in mare viene avvistato un corpo senza vita… Chi l’ha visto? va in onda su Rai 3, trasmissione che si dedica da moltissimi anni alla ricerca di persone scomparse.

Ticker va in onda su Rete 4, il detective Ray Nettles insieme al suo partner Art “Fuzzy” devono affrontare la gang periocolosa guidata da Swam. La scienziata Claire Manning viene arrestata, Swam inizia a minacciare attentati dinamitardi in tutta la città per cercare di ottenere il rilascio di Claire. Su Canale 5 va in onda Come sorelle, Sinan viene rilaciato per mancanza di prove, era stato accusato dell’omicidio di Tekin, non può però lasciare la città. Cahide accetta di sposare Cemal ad una condizione, dovrà stare lontano dalle sue figlie. Gulistan rivela a Cahide che Cemal non ha nessuna intenzione di scomparire dalla vita delle sue figlie ed è per questo che il loro accordo salta. Ipek aiutata da Refik è convinta di riuscire a pagare la prima rata del debito del marito Tekin. Cemal, per vendicarsi di Cahide, fa bruciare tutto l’olio che doveva essere venduto, Ipek sarà disperata.

Su Italia 1 va in onda Chicago Fire – Una famiglia, in un incidente d’auto Chloe rimane ferita. Intanto, Naomi chiede a Casey di accompagnarla all’incontro con i capi della Grandbrook. Il medico della mutua va in onda su La7, un giovane dottore cerca di attirare molti pazienti della mutua per fare quanti più soldi possibili. Tulipani – Amore, onore e una bicicletta va in onda su Tv8, la canadese Anna va in Puglia per spargere le ceneri della madre. Lì scoprirà notizie sui suoi genitori che la sconvolgeranno, soprattutto sul padre. L’uomo era arrivato in Puglia in bicicletta, dove era diventato un eroe per aver combattuto la mafia locale su un bellissimo campo di tulipani. Sul Nove va in onda Robin Hood, il film è una rivisitazione del mito di Robin Hood, colui che rubava ai ricchi per donare ai poveri. Verranno fornite motivazioni personali e storiche al personaggio.

Stasera in TV, martedì 21 luglio 2020: Sorelle, Viaggi di nozze, Lo show dei record e molto altro ancora

Su Rai 1 va in onda Sorelle, Chiara è un avvocato molto in gamba che vive a Roma ed è single, a causa di alcune incomprensioni con la sorella e con la madre ha chiuso con Matera, la città in cui è cresciuta. La sorella scompare improvvisamente e questo spinge Chiara a tornare a Matera, dove incontrerà l’amore della sua vita, un amore giunto al capolinea a causa del tradimento di lui. Su Rai 2 va in onda Squadra Speciale Cobra 11 – Vendetta in maschera, Paul, Jenny e Semir decidono di andare ad una festa di Carnevale, alcuni clown li derubano, tra le varie cose rubano anche la fede nuziale di Semir. Cartabianca va in onda su Rai 3, programma che affronta argomenti di attualità e cronaca.

Su Rete 4 va in onda Viaggi di nozze, in luna di miele Ivano e Jessica provano a rendere più viva la loro unione, Giovannino e Valeriana stanno attraversano molti problemi familiari, Raniero e Fosca invece si sposano, la defunta morte di lui gli ha dato la sua benedizione. Lo show dei record va in onda su Canale 5, lo show è condotto da Gerry Scotti, nel programma si vedono sfide impossibili, incredibili record e guinness dei primati incredibili. Su Italia 1 va in onda Chicago P.D. – Dipendenze, Antonio cerca di salvare qualcuno vicino a lui, oltrepassando la linea però mette a rischio la sua squadra. Su La7 viene trasmesso In onda, programma di approfondimento quotidiano.

Una calda estate va in onda su Tv8, Viviana, Anabel e Margarita vivono a Miami e sono molto amiche. Spesso si vedono per stare insieme e condividere ciò che succede nella loro vita. Margarita è un avvocato di successo, il marito continua però a chiederle di dedicarsi solo alla famiglia. Qualcosa cambia quando l’ex di Margarita torna in città. Sul Nove va in onda Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: il ladro di fulmini, Percy Jackson sta per essere espulso da scuola, è un ragazzo dislessico con una sindrome da deficit di attenzione. Il ragazzo scopre di essere il figlio del dio greco Poseidone, con lui si trasferisce neò grattacielo più famoso di New York, in cima all’Empire State Building. Zeus accusa Jackson di avergli rubato il fulmine, lui per dimostrare di essere innocente cercherà il fulmine ovunque.

Stasera in tv, 20 luglio 2020: Il giovane Montalbano, Made in Sud, Finalmente la felicità e molto altro ancora

Su Rai 1 va in onda Il giovane Montalbano – Morte in mare aperto, Continuano i preparativi per le nozze, Mimì aiuterà Salvo a scegliere il vestito da cerimonia. Presto sarà l’anniversario del giorno in cui Salvo e Livia si sono conosciuti, lei però non potrà essere a Vigata ed è molto dispiaciuta per questo. Su Rai 2 va in onda Made in Sud, famoso show condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta, dove si esibiscono comici famosi e artisti nuovi in televisione. Desconocido – Resa dei conti va in onda su Rai 3, Carlos lavora in banca, mentre si reca al lavoro deve fare una deviazione per accompagnare i suoi figli a scuola. Con una telefonata anonima lo avvisano che nell’auto è stata messa una bomba che esploderà se qualcuno scenderà dal veicolo.

Su Rete 4 va in onda Quarta repubblica, programma che affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti. Su Canale 5 va in onda Finalmente la felicita’, Un insegnante di musica di nome Benedetto scopre grazie alla trasmissione C’e’ posta per te di avere una sorella di nome Luna, una ragazza brasiliana che la madre appena morta aveva adottato a distanza. La ragazza si trova in Italia dove lavora come modella, i due si conoscono e iniziano a vivere insieme con non poche difficoltà… Su Italia 1 va in onda La Mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone, La famiglia di esploratori O’Connell si imbatte in una mummia di 2000 anni che minaccia il mondo. Lo spietato imperatore cinese Drago, con i suoi 10.000 guerrieri è rimasto sepolto nell’argilla a causa di un sortilegio. Alex O’Connell risveglia il sovrano dal sonno eterno, che decide di partire per conquistare il mondo con il suo strano esercito che è dotato di incredibili poteri.

Eden Un pianeta da salvare va in onda su La7, In giro per il mondo alla scoperta della varietà di vegetazione, dal clima e dai paesaggi che la Terra offre. Un ecosistema che però è minacciato dall’intervento dell’uomo. Chloe – Tra seduzione e inganno va in onda su Tv8, Catherine e David sembrano essere una coppia perfetta, sono sposati, hanno un figlio e sono felici. Lei organizza una festa a sorpresa al marito per il suo compleanno, lui però non arriva in tempo perché ha perso l’aereo. Da tempo Catherine sospettava che lui fosse infedele, dopo questo episodio i suoi dubbi sono sempre più grandi. Per mettere alla prova David paga un escort per sedurlo, Chloe dovrà tenere sempre informata la donna. Ci saranno però delle conseguenze… Sul Nove va in onda Breakdown – La Trappola, Una coppia cambia lavoro e si trasferisce in California con l’unica cosa di valore che hanno, una costosa jeep. Alcuni rapinatori nello Utah pensano che i due siano ricchi, decidono quindi di rapire la donna e chiedere il riscatto al marito.

Sara Fonte

