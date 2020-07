Terrore al supermercato, rapinatore apre il fuoco: ferita una bimba e una guardia giurata

Attimi di puro terrore nell’Eurospin di Cormano durante una rapina: il malvivente ha sparato e due persone sono rimaste ferite

Ha aperto il fuoco in un supermercato ed un proiettile ha colpito una bambina ed una guardia giurata. Attimi di paura nel pomeriggio di oggi all’Eurospin di Cormano, nel quale un rapinatore hanno fatto irruzione per sottrarre l’incasso. Ma nel corso della rapina sarebbero stati esplosi alcuni colpi di pistola: è accaduto in viale Zara. Secondo la ricostruzione dei fatti il malvivente avrebbe sparato ed il proiettile avrebbe raggiunto ad una gamba una guardia giurata di 46 anni, rimasta ferita a terra. I soccorritori lo hanno raggiunto tempestivamente e trasportato in codice giallo in ospedale al Niguarda di Milano dove i medici hanno constatato che l’entità della ferita è piuttosto seria. L’uomo non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Una bimba di 5 anni colpita dalle schegge

Anche una bambina di soli 5 anni è rimasta ferita nella sparatoria: secondo quanto emerso la piccola si trovava con la madre ad una cassa vicino a quella che il malvivente stava rapinando e sarebbe stata raggiunta da alcune schegge. Al momento le sue condizioni non sono note, è stata portata al Buzzi di Milano in ambulanza. I Carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni hanno avviato le indagini e dato il via alla caccia all’uomo per individuare il rapinatore nel più breve tempo possibile. Si tratterebbe di un uomo di nazionalità straniera, che ha fatto irruzione nel supermercato con una mascherina sul volto riuscendo a sottrarre almeno mille euro dopo aver minacciato, pistola alla mano, la cassiera. L’uomo avrebbe aperto il fuoco durante la fuga, per difendersi dalla guardia giurata intervenuta dopo aver sentito le urla. Poi il rapinatore è salito su un’auto fuggendo, diretto verso Bollate. I militari hanno acquisito informazioni e le immagini delle telecamere di sorveglianza e sono sulle sue tracce.

