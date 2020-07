Aereo da turismo si schianta sulle Alpi svizzere, è una strage: sono morti tutti

Quattro persone a bordo di un piccolo aereo da turismo sono decedute dopo che il velivolo è precipitato andando a schiantarsi sulle Alpi svizzere

Un’altra tragedia dei cieli. Dopo il velivolo andato a schiantarsi contro una casa in Germania un altro aereo da turismo si è schiantato sulle Alpi svizzere dopo essere precipitato nel vuoto. Il bilancio è drammatico: quattro persone, ovvero tutti gli occupanti del velivolo, sono decedute. Secondo quanto riferito dalle autorità locali l’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno nei pressi di un picco chiamato Gletscherspitze, alto 3000 metri e ubicato nel nel comune di Blatten, nell’alto Cantone Vallese. Sul caso è intervenuta la polizia cantonale del Vallese che ha confermato il decesso di quattro persone, identificate: si tratta di due svizzeri di 50 e 66 anni e di due austriaci di 46 e 50 anni.

Un testimone ha visto uscire del fumo dall’aereo

Al momento le loro generalità non sono state rese note. L’aereo era decollato poco prima dall’aerodromo di Reichenbach, località del Canton di Berna, e avrebbe dovuto farvi rientro nel corso della giornata. Ma intorno alle 12.25 la Centrale di soccorso cantonale ha ricevuto l’allarme: un testimone ha visto uscire del fumo dall’aereo prima dello schianto. Sul posto è intervenuto un elicottero della Air Zermatt con a bordo i soccorritori che però hanno trovato i passeggeri già deceduti. Un’inchiesta è stata aperta per far luce sulle cause dell’incidente.

