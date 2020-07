Chi è Jude Bellingham, classe 2001 acquistato dal Dortmund e di cui il Birmingham ha ritirato la maglia

Jude Bellingham è un nuovo giocatore del Borussia Dortmund, ma il suo ex club per non dimenticarlo mai si inventa una cosa che ha spiazzato tutti.

La favola del calciatore 17enne Jude Bellingham ha avuto solo inizio che una cosa inaspettata lo ha fatto diventare in poche ore la star del web: ma cosa è successo?

Una volta passato dal Birmingham al Borussia Dortmund, il club inglese ha deciso che la maglia numero 22 del promettente giocatore non dovrà essere più indossata: analizziamo chi è la nuova stella britannica dei tedeschi e protagonista di quest’episodio.

Jude Bellingham passa al Borussia Dortmund: ecco chi è la nuova stella del Pianeta

Jude Bellingham è un centrocampista classe 2003 che, dopo il suo passaggio ai tedeschi del Borussia Dortmund dagli inglesi del Birmingham, ha fatto molto parlare. Ma chi è questa questa stella nascente del panorama calcistico? Nato a Stourbridge, Bellingham esordisce in Championship (la Serie B inglese) a 16 anni e 38 giorni, battendo il record nel club inglese. Saranno 32 le presenze con la maglia dei Bluenoses, segnando ben 4 reti.

Con prestazioni ad altissimo livello (eletto nel novembre 2019 miglior giocatore del mese di novembre della Championship inglese) il mediano brucia le tappe ed è acquistato dal Borussia Dortmund. Bellingham conta anche varie presenze nelle giovanili dell’Inghilterra, dove con la compagine under 16 e under 17 conta 10 gettoni e 6 realizzazioni.

Il Birmingham ritira la maglia numero 22 di Bellingham

Il bello però doveva ancora venire, visto che subito dopo l’ufficializzazione del passaggio di Bellingham al Bortussia Dortmund, il Birmingham non ha perso tempo. Il club britannico ha deciso, senza troppi fronzoli, di ritirare la maglia numero 22 del baby centrocampista da lui indossata per 32 volte.

Con un comunicato uscito sul proprio sito ufficiale, il Birmingham ha sottolineato i motivi di questa scelta di ritirare la maglia del classe 2003. I Bluenoses evidenziano come la numero 22 fosse diventata sinonimo di Jude Bellingham e che ricorderà per sempre tutte le sue qualità, ma allo stesso tempo anche il suo comportamento umile e positivo in campo e fuori: un gesto inedito per un futuro campione.

Riccardo Aprosio

