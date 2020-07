Previsioni traffico estate 2020 sulle autostrade: i bollini rossi e neri

Quando sarà la giornata peggiore per mettersi al volante sulle autostrade italiane?

Stando a quanto riportato dall’ANSA, che riprende il Piano dei servizi per l’esodo estivo 2020 di Viabilità Italia, i weekend da bollino rosso sono quello corrente (compresa la giornata di domani) e anche il prossimo, dal 31 luglio al 2 agosto.

Tuttavia, ci sarà un fine settimana ancora peggiore, e sarà quello successivo: nel weekend tra il 7 e il 9 agosto si prevedono infatti i maggiori volumi di traffico, con la giornata dell’8 agosto che viene marchiata con il “bollino nero”.

Viabilità Italia fornisce un quadro piuttosto dettagliato anche sui tratti di autostrada dove si registrerà il traffico più intenso.

Le Prefetture hanno già elaborato piani di intervento

Il tratto della A10 tra Genova e Ventimiglia, quello della A12 tra Genova e Viareggio e della A15 tra Parma e La Spezia saranno le principali direttrici che in questi tre weekend verranno interessate da intasamenti e code.

In vista di questi bollini rossi e neri, le Prefetture si stanno organizzando per fronteggiare qualsiasi tipo di emergenza. Sono stati già elaborati piani di intervento e di gestione delle emergenze, che prevedono da un lato il presidio per 24 ore su 24 in vari punti strategici di mezzi di soccorso meccanico e sanitario, dall’altro un rafforzamento dei servizi di polizia stradale e di protezione civile.

