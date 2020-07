Alba Parietti tra foto ritoccate e foto esclusive di Oggi ad Ibiza: la showgirl replica su Instagram e a Dagospia

Tutto parte da un articolo di Oggi, rilanciato ieri anche dal sito ufficiale del settimanale.

“Alba Parietti a Ibiza, gambe da urlo… con trucco: trova le differenze tra le foto social e la realtà – ESCLUSIVO”

Nel post è possibile leggere di come il settimanale abbia scattato alcune foto “esclusive” alla bella showgirl quasi 60enne e abbia dimostrato come quelle pubblicate sui social abbiano subito qualche ritocco.

E così la Parietti ha deciso di replicare con una lettera aperta garbatamente ironica inviata a Dagospia:

“Caro Dago, noto con piacere che il settimanale “Oggi”, da sempre impegnato ad alzare il livello del gossip, dopo aver celebrato aulicamente le chiappe sode di Olivia Paladino, compagna del premier Conte, svela al mondo, attraverso alcune mie foto rubate a Ibiza, che i personaggi famosi, talvolta, migliorano i propri scatti prima di pubblicarli sui social. Certo, magari una donna di 59 anni presa con la luce peggiore e l’angolazione peggiore non è l’esempio più adatto a sostenere la tesi.

Un tempo si sarebbe detto che non è nemmeno il massimo dell’eleganza. E, credo, sarebbe stato più eclatante smascherare qualche ventenne che utilizza gli stessi escamotage. In ogni caso suggerisco al direttore Brindani, che certamente è un uomo di spirito, di istituire il premio “culetto d’oro dell’estate” diviso, per onestà intellettuale, nelle categorie “under” e “over”. Mettendomi, ovviamente nelle “under”. Ci tengo ancora, come dimostrano le foto che pubblico, a sentire “i complimenti del playboy” quando vado al bar“.

Alla replica affidata a Dagospia, la Parietti ha aggiunto una replica ad hoc per i propri follower su Instagram.

