Cerca un ristorante col navigatore e si trova con la Porsche incastrata in un vicolo, la foto è virale

Un turista alla ricerca di un parcheggio è finito in una viuzza troppo stretta rimanendo bloccato con la sua Porsche Carrera. Intervenuto un escavatore per liberarlo

Complice il navigatore satellitare, si è ritrovato con la sua auto di lusso letteramente incastrato in un vicolo ed impossibilitato a proseguire o a fare marcia indietro. Sono dovuto intervenire i Volontari Antincendi Boschivi per liberare una Porsche Carrera rimasta bloccata nel Torinese, guidata da un turista che stava cercando un ristorante e che si è affidato al navigatore per raggiungerlo. Quando però è finito in una strada stretta, si è reso conto di trovarsi in un brutto guaio. È successo tra le viuzze di Meana di Susa: i volontari hanno dovuto richiedere l’intervento di un escavatore per spostare via l’auto e liberare l’uomo che non aveva neanche modo di uscire dal veicolo.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo una successiva ricostruzione è emerso che l’uomo, che nono conosceva la strada, era atteso per pranzo in un vicino locale e per tale ragione si era addentrato tra le stradine per cercare un parcheggio. Non si è però accorto della segnaletica stradale, che indicava le ridotte dimensioni della carreggiata finendo per rimanere incastrato. A quel punto ha tentato ripetutamente di fare manovra, senza riuscirsi e si è trovato costretto a chiamare i soccorsi via smartphone. Nel frattempo le immagini dello spiacevole incidente sono divenute virali.

