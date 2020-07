Chi è Fabio Quartararo: curiosità e biografia del pilota francese classe ’99

Nato a Nizza il 20 aprile del 1999, Fabio Quartararo è uno degli astri nascenti della MotoGP.

Al momento, complice l’assenza di Marquez, è anche il leader della classe regina.

Il pilota Yamaha in occasione del Gran Premio motociclistico di Spagna 2020 ha conquistato la pole position e la sua prima vittoria nella classe MotoGP, bissando il successo in occasione del secondo appuntamento a Jerez (in Andalucia).

Per Quartararo si tratta della seconda stagionein MotoGP: l’anno scorso è giunto quinti nella classifica generale, ottenendo cinque secondi posti e diventando rookie dell’anno 2019.

In precedenza, tra Moto2 e Moto3 (dove ha esordito a 16 anni in sella ad una Honda), una sola vittoria – in Catalogna nel 2018.

Riuscirà a confermarsi nel prosieguo della stagione?

Fabio Quartararo, curiosità sulla vita del pilota

La passione per le moto, nel caso di Quartararo è genetico: il padre Etienne disputò il Gran Premio di Francia nel mondiale 250cc nel 1986.



Come si può dedurre dal cognome, Quartararo ha evidenti origini italiane. Siciliane, in realtà: nelle sue vene scorre sangue palermitano.

Su Instagram ha 864mila follower e ieri celebrava così la sua pole position

E’ in qualche forma considerato l’erede di Valentino Rossi, cui prenderà il posto in Yamaha.

E in tal senso, in una intervista di maggio – ha dichiarato: “Onestamente, non mi rendo conto che sto correndo con lui e che l’anno prossimo, tra virgolette, prenderò il suo posto e la sua moto! Spero di ricevere più amore che odio dai fan italiani e che lui possa sbarcare in Petronas. Perché se Valentino potesse continuare a correre fino a 65 anni, sarò felice”.

