Dramma nella notte al Pincio: 21enne muore lanciandosi da 15 metri dopo una discussione con la fidanzata

Dramma al Pincio.

Per chi non conoscesse bene Roma, si tratta di una delle terrazze più affascinati della capitale – nota per la splendida vista sulla città.

E nella notte, in quello che è un luogo in cui di norma le coppie si ritrovano per vivere un momento di romanticismo s’è vissuto un vero e proprio dramma:

un ragazzo di 21 anni è infatti morto dopo essere precipitato dal Pincio.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il giovane si sarebbe lanciato giù da un’altezza di 15 metri dopo aver discusso con la fidanzata mentre passeggiavano.

