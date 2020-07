Durante il travaglio incontra l’amante del marito incinta, è il caos in sala parto – VIDEO

Da non credere quello che è successo durante il travaglio di una donna, che si è trovata vicino all’amante del marito, anche lei in dolce attesa

Ha davvero dell’incredibile quanto accaduto in un ospedale nel bel mezzo di un parto. Nel bel mezzo del travaglio infatti una donna ha incontrato probabilmente l’ultima persona al mondo che avrebbe mai voluto vedere in sala, ovvero l’amante del marito. Ed un’ostetrica che ha assistito alla scena ha ripreso tutto documentando la reazione della ‘quasi-mamma’ di fronte all’altra donna, nello scoprire che suo marito le era stato infedele. È accaduto negli stati uniti ed il filmato abbinato ad un post caricato su Reddit è diventato letteralmente virale con oltre 80mila reazioni e svariati migliaia di commenti da parte degli utenti, tra lo stupito ed il divertito.

L’ostetrica presente ha filmato la reazione della donna

A rendere il tutto ancora più assurdo il fatto che anche l’amante era incinta e si trovava in procinto di dare alla luce un figlio concepito con lo stesso uomo. Nel video è possibile sentire le urla delle due donne mentre l’ostetrica, con il volto coperto dalla mascherina, non può far altro che assistere alla scena. “Quando la mamma in travaglio scopre che la ragazza del suo uomo sta partorendo” è quanto si legge nella descrizione del filmato; l’ostetrica, stupita me sbalordita, si ritrova nel bel mezzo di una violenta lite a suon di urla ed imprecazioni tra le due sonne, e rimane seduta ed imponente nel momento in cui la donna affronta il marito. “Non saprei nemmeno cosa fare come infermiera in una situazione simile”, ha sottolineato un utente mentre un altro ha aggiunto, “Mi sento così male per lei”.

