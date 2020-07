Fanno la spesa con maschere naziste e si giustificano: “Vogliamo avvertire cosa accadrà con Joe Biden”

Una coppia americana è entrata da Walmart indossando maschere con la svastica. Ripresi dagli altri clienti hanno spiegato le loro motivazioni politiche (assurde) dietro il gesto.

Una coppia del Minnesota è andata a fare acquisti in un Walmart indossando maschere con disegnate svastiche. Il video, pubblicato da TMZ.com , mostra la donna atteggiarsi in maniera sfrontata nei confronti di un altro cliente che ha criticato le loro “mascherine”.

Mentre l’uomo, 59 anni, continuava ad imbustare la spesa, la donna, 64 anni, ha iniziato un confronto con il clienti. Insultati e accusati di essere non-americani, si sono difersi affermando di non essere affatto nazisti. Nel loro immaginario se Joe Biden venisse eletto in America, la conseguenza sarebbe paragonabile ad un genocidio. Indossare il simbolo associato alla strage di ebrei è quindi il loro modo di avvisare le persone del pericolo.

La polizia, intervenuta su chiamata, ha punito la coppia con il divieto di fare acquisti da Walmart per un anno.

Uno dei poliziotti intervenuti racconta di aver risposto alla chiamata ieri, sabato 25 luglio intorno a mezzogiorno, per informare la coppia che le loro maschere stavano causando disturbo.

La posizione della catena Walmart

Walmart ha rilasciato una dichiarazione: “Quello che è successo oggi nel nostro negozio a Marshal, MN, è inaccettabile. Ci impegnamo a fornire un ambiente di acquisto sicuro e confortevole per tutti i nostri clienti e non tollereremo alcuna forma di discriminazione o molestia in qualsiasi aspetto della nostra attività”.

Nel comunicato anche un riferimento all’attuale epidemia e le relative norme di sicurezza: “Chiediamo a tutti di indossare le mascherine quando entrano nei nostri negozi per la loro sicurezza e la sicurezza degli altri ed è un peccato che alcuni individui abbiano preso questa pandemia come un’opportunità per creare una situazione angosciante per i clienti associati nel nostro negozio”.

