Un elicottero si schianta al suolo durante un atterraggio ad Herne Bay: immagini drammatiche

Immagini drammatiche ma fortunatamente senza dramma incorporato.

Sono quelle che provengono da Herne Bay, stazione balneare della contea del Kent.

Un elicottero si è schiantato in un campo dopo aver tentato un atterraggio di emergenza.

Secondo quanto riportato, il pilota e i tre passeggeri che erano a bordo dell’elicottero Robinson R44 sono riusciti a uscirne senza gravi lesioni.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10.

Un portavoce dei vigili del fuoco locali ha dichiarato: “I vigili del fuoco sono stati chiamati per un incidente in elicottero nelle vicinanze dell’autostrada A299, vicino a Herne Bay. Per fortuna non ci sono stati incendi o persone intrappolate nel mezzo, quindi gli operatori sono stati in grado di mettere in sicurezza la zona mentre i paramedici prestavano assistenza al pilota e ai passeggeri”.

Questa invece la testimonianza di Beverley Clayton, direttrice di un pub di zona, che ha riferito a Kent Online: “Non abbiamo sentito nulla. Ce ne siamo accorti quando abbiamo visto l’ambulanza e i vigili del fuoco passare di fretta e un cliente ha cercato informazioni online”.

