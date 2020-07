Un uomo nudo per le strade di Londra, ma indossa una mascherina inguinale: e c’è un motivo

Non è una persona qualsiasi quella avvistata in Oxford Street completamente nuda ad eccezione di una mascherina sulle parti intime. È un campione sportivo e lo ha fatto per una precisa ragione

È uscito di casa provvisto di mascherina ma non l’ha decisamente indossata nella maniera consona. Un uomo ha pensato bene di camminare in una delle principali vie dello shopping di Londra, Oxford Street, completamente nudo ad eccezione della mascherina che ha però indossato per coprirsi le parti intime. Una sorta di mascherina inguinale, insomma, che ha lasciato sbigottiti e a bocca aperta i passanti, increduli ma anche divertiti al punto che alcuni hanno addirittura pensato di scattargli alcune foto. L’autore del gesto infatti non è una persona qualunque bensì Tim Shieff, 32 anni e campione del mondo di Parkour, noto sport estremo che consiste nel correre e saltare tra muri e cornicioni di palazzi cittadini. Fisico scultoreo e ‘perizoma-mascherina’ inguinale, Shieff si è mostrato praticamente senza veli in quella che sembrerebbe essere una sorta di provocazione; peraltro già nel 2014 si era mostrato completamente nudo in vari scatti realizzati dal fotografo, nonchè ex collega di Parkour Jason Paul, in occasione di una raccolta fondi benefica da destinare all’amico chef Jamie Oliver.

La ragione del gesto provocatorio

Anche in questo caso, dunque, c’era una ragione: il gesto fa seguito ad alcune risse scoppiate all’interno di diversi supermercati inglesi dopo che alcuni clienti si sono rifiutati di indossare le mascherine chirurgiche. Ne sono nate discussioni sfociate in alcuni casi in vere e propri scontri fisici.

