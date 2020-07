Gatto positivo al Coronavirus: è il primo caso nel Regno Unito – VIDEO

Un gatto domestico è risultato positivo al Coronavirus dopo i test dell’Animal and Plant Health Agency, nel Regno Unito si tratta del primo caso

Mercoledì scorso dopo i test dell’Animal and Plant Health Agency a Weybridge, Surrey, un gatto domestico è risultato positivo al Coronavirus, è il primo caso nel Regno Unito.

Anche i proprietari del gatto hanno contratto il virus, sia loro che il loro amico a quattro zampe sono però guariti completamente.

Al momento non c’è alcuna prova del fatto che possa essere stato il gatto a contagiare i suoi proprietari, non si sa nemmeno se i gatti o altri animali domestici possano trasmettere il virus alle persone.

Il goveno britannico, tramite una nota, ha fatto sapere che: “Tutte le prove suggeriscono che il gatto ha contratto il coronavirus dai suoi proprietari che in precedenza erano risultati positivi per COVID-19. Da allora il gatto e i suoi proprietari si sono ripresi completamente e non vi è stata alcuna trasmissione ad altri animali o persone in casa”.

Sara Fonte

