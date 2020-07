Gemelle identiche pianificano la gravidanza per partorire lo stesso giorno un figlio dallo stesso uomo

Anna e Lucy, due gemelle identiche, stanno pianificando la gravidanza in modo tale da partorire un figlio dallo stesso uomo nello stesso giorno.

Anna e Lucy sono balzate agli onori della cronaca qualche tempo fa come le gemelle più somiglianti al mondo. Le due donne australiane (34 anni) vivono praticamente in simbiosi e si vestono allo stesso modo, così da acuire la sensazione di essere davanti ad un’illusione ottica. In passato hanno anche speso diverse migliaia di dollari per fare degli interventi chirurgici che ne assottigliassero le differenze.

Qualche mese fa le due gemelle sono tornate in televisione per parlare della loro insolita condizione relazionale. Le due donne, infatti, si sono innamorate dello stesso uomo – Ben Byrne – e vorrebbero poterlo sposare. Tuttavia questo non gli è consentito poiché la poligamia non è legale in Australia. L’impossibilità di contrarre matrimonio con lo stesso uomo non ha rovinato il loro rapporto, anzi il trio vive felicemente la relazione e sta pianificando di avere dei figli.

Gemelle identiche pianificano di avere un figlio nello stesso momento

Ospiti questa mattina del programma ‘This Morning‘, le due gemelle hanno spiegato che l’amore per Ben deriva dal fatto che lui è l’unico uomo che non ha mai cercato di cambiarle o di separarle. Anna e Lucy, infatti, vogliono fare assolutamente tutto insieme ed è fondamentale che il loro fidanzato glielo permetta: “Non ci ha mai separato, ci ama entrambe e non gli importa delle nostra abitudini strambe”. L’affetto dimostrato in questi anni gli ha permesso di poter parlare all’una o all’altra separatamente, cosa che nemmeno la madre ha il permesso di fare.

Adesso il trio sta pianificando di avere dei figli e come tutto quello che Anna e Lucy hanno fatto nella vita, anche la gravidanza dovrà avvenire nello stesso momento. Chiaramente questa volta non potranno avere il controllo totale sull’avvenimento, visto che la gestazione potrebbe andare diversamente per una delle due, ma lo stesso atto del concepimento potrebbe avvenire con qualche giorno, settimana o mese di distanza.

