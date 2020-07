80enni di Taiwan gli influencer del momento: posano con i vestiti dimenticati nella loro lavanderia

La coppia di 80enni proprietari di una lavanderia a Taiwan stanno spopolando su Instagram come modelli. Saranno i nuovi competitor della Ferragni?

Hsu Hsiu-e, donna di 84 anni e Chang Wan-ji, marito 83enne, sono i proprietari di una lavanderia a Taiwan. La coppia, che gestisce l’attività da molti anni, ha accumulato man mano tantissimi capi di abbigliamento mai ritirati dai proprietari, decidendo di utilizzarli per un progetto realizzato con il nipote.

I nuovi influencer 80enni stanno spopolando su instagram

Come riportato dall’account instagram di Radio Deejay, la coppia, sotto suggerimento del nipote Reef Chang, ha deciso di utilizzare i capi dimenticati in maniera creativa: hanno iniziato ad indossarli e pubblicarli sulla piattaforma social, proprio come dei veri influencer. La foto ha avuto in pochissimo tempo un enorme successo, e il loro account ha raggiunto già i 400mila follower: “Non avrei mai pensato, alla mia età, che così tante persone potessero apprezzare le mie foto”, ha dichiarato Hsu Hsiu alla BBC.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 萬秀的洗衣店|WANT SHOW as young (@wantshowasyoung) in data: 7 Lug 2020 alle ore 8:50 PDT

E così, complice la noia da lockdown e un po’ di fantasia, quei capi messi nel dimenticatoio sono stati reinventati e indossati con stile dai due modelli. Chi ha detto che la moda è una cosa solo da giovani?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 萬秀的洗衣店|WANT SHOW as young (@wantshowasyoung) in data: 23 Lug 2020 alle ore 5:14 PDT

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!