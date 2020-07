Chi è Eleonora Giorgi, attrice e regista: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Eleonora Giorgi, attrice e regista italiana.

Questo pomeriggio, Eleonora Giorgi è stata ospite, insieme al figlio Paolo Ciavarro, avuto dall’attore Massimo, a “Io e te”, programma condotto da Pierluigi Diaco su Raiuno, dal lunedì al venerdì. L’attrice e regista, ex concorrente del “Grande Fratello Vip”, si è raccontata a lungo, tra carriera e vita privata. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lei.

Biografia e curiosità su Eleonora Giorgi

Eleonora Giorgi è nata a Roma, il 21 ottobre 1953. Proveniente da una famiglia di origini inglesi (la nonna paterna era londinese) ed ungheresi (dal lato materno), è sorella di Lamberto Giorgi. Debutta come attrice protagonista nel film, del 1973, “Storia di una monaca di clausura”, in seguito all’apparizione, come comparsa, nel film “Roma” di Federico Fellini. L’anno successivo, recita nel film erotico “Appassionata”. Nello stesso anno, posa integralmente nuda per l’edizione italiana della rivista “Playboy”. Nel 1976, lavora in radio, alla trasmissione “Il Mattiniere”.

Dopo alcuni film appartenenti alla commedia sexy italiana, inizia a ricoprire ruoli drammatici nei film “L’Agnese va a morire”, “Cuore di cane”, e “Una spirale di nebbia”. In seguito, la sua carriera sarà caratterizzata dall’interpretazione di film commedia, spesso in coppia con famosi interpreti della commedia all’italiana degli anni ottanta come Renato Pozzetto, Carlo Verdone, Johnny Dorelli ed Adriano Celentano.

Nel 1980, incide il brano “Magic”, per la colonna sonora del film “Mia moglie è una strega”. Nel 1981,incide un 45 giri scritto da Cristiano Malgioglio, Pino Presti e Corrado Castellari, “Quale appuntamento/Messaggio Personale”. A partire dal 1984, torna a lavorare per la radio e la tv partecipando a vari spettacoli e talk show, tra cui “Un disco per l’estate” e due edizioni di “Sotto le stelle”, in veste di conduttrice.

Negli anni novanta e duemila, la sua attività di attrice si è concentrata maggiormente sulla televisione, dove ha preso parte a diversi sceneggiati di successo come “Morte di una strega”, “Lo zio d’America”, “I Cesaroni”. Nel 2003, debutta nella regia cinematografica con “Uomini & donne, amori & bugie”. Nel 2008, esordisce come attrice teatrale nella commedia “Fiore di cactus”. Negli anni successivi, è in scena con le commedie “Due ragazzi irresistibili” e “Suoceri sull’orlo di una crisi di nervi”. Nel 2009 dirige il suo secondo film, “L’ultima estate”, prodotto insieme all’ex marito Massimo Ciavarro. Dopo diversi anni dall’ultima esperienza sul grande schermo, nel 2016 torna a recitare in due film: “My Father Jack” e “Attesa di cambiamenti” ed è protagonista di una puntata della serie televisiva “Don Matteo”. Nel 2018, partecipa come concorrente al programma televisivo “Ballando con le stelle” e alla terza edizione del “Grande Fratello VIP”.

Per quanto riguarda la vita privata, nel 1979, ha sposato l’editore Angelo Rizzoli. Nel marzo 1980 nasce il figlio Andrea. I due divorzieranno nel 1984, in seguito allo scandalo P2, a causa del quale Rizzoli venne arrestato. Il Tribunale di Milano attribuirà alla Giorgi la metà dei proventi della vendita della quota di azioni Rizzoli del marito. In una intervista, ha dichiarato di aver avuto una grave dipendenza dall’eroina e di essere stata salvata proprio dal matrimonio con Rizzoli. Nel 1982, ha avuto un breve flirt con l’attore Warren Beatty. Nel 1983, ha sposato l’attore Massimo Ciavarro, dal quale ha avuto il figlio Paolo. Dopo il divorzio da Ciavarro, nel 1996, ha avuto una lunga relazione con Andrea De Carlo, celebre romanziere italiano.

Maria Rita Gagliardi

