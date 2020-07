Coronavirus, parla l’Oms: “Il virus non è stagionale, sarà una grande ondata” – VIDEO

L’Oms non crede che il Coronavirus sia un virus che segue le stagioni come l’influenza, pensa che ci sarà una grande ondata

L’Oms ha fatto sapere che la pandemia di Coronavirus sarà “una grande ondata non stagionale che andrà su e giù”.

Nel corso di una riunione virtuale a Ginevra, la dottoressa Margaret Harris ha detto: “La gente sta ancora pensando alle stagioni. Ciò di cui tutti abbiamo bisogno è comprendere che si tratta di un nuovo virus che si comporta in modo diverso”.

L’Oms ha cercato di far capire alla gente che non bisogna pensare al Covid-19 come ad un virus stagionale e a ondate, perché si tratta di un virus diverso dall’influenza che invece segue solitamente le stagioni. Ha infatti detto: “Sarà una grande ondata. Andrà un pò su e un pò giù. La cosa migliore è appiattirla e trasformarla in qualcosa che sfiori appena i nostri piedi.”

Sara Fonte

