Ludovica Valli, problemi di salute: “Sto male, fisicamente e psicologicamente” – VIDEO

Ludovica Valli da un po’ di tempo ha alcuni problemi di salute che sta cercando di risolvere, ecco cosa ha detto ai suoi fan su Instagram

Ludovica Valli torna a far parlare di sé, l’ex tronista del Trono Classico di Uomini e Donne ha fatto sapere ai suoi fan che non sta da un po’ di tempo, sta infatti cercando di capire come risolvere i suoi problemi di salute.

Sul suo profilo Instagram ha aggiornato i fan che la seguono. Questo è ciò che ha detto nelle sue storie: “Sto male, fisicamente e psicologicamente. Da qualche mese ho un problema di salute che sto cercando di risolvere, facendo analisi costanti ed esami specifici per capire cosa ho e cosa escludere.”

La Valli ha poi concluso dicendo: “Dormo poco e spesso male e sebbene mi alleni e faccia uno stile di vita sano ed equilibrato spesso il mio cervello si focalizza solo sul mio attuale stato di salute per ora un po’ precario”.

I suoi tantissimi fan si sono preoccupati subito dopo che ha parlato dei suoi problemi di salute. Di cosa si tratta? Questo al momento non possiamo saperlo, non ci resta che attendere nuovi dettagli per sapere come sta l’ex tronista.

Sara Fonte

