Rocco Casalino, le parole dell’ex fidanzato Jose Carlos Alvarez: “Tra noi è finita, ho pensato al suicidio”

L’ex fidanzato di Rocco Casalino, attuale portavoce e capo dell’ufficio stampa del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, ha rilasciato dichiarazioni pesanti sul suo passato: “Mi sono imbattuto nel trading online, ho perso molti soldi. Tra me e Rocco è finita, ho pensato al suicidio”.

In un’intervista a ‘Repubblica’, l’ex fidanzato di Rocco Casalino, Jose Carlos Alvarez ha rilasciato alcune dichiarazioni forti su quello che è successo nei mesi precedenti. L’uomo ha perso molti soldi investendo nel trading online.

Queste le sue dichiarazioni: “Avevamo già problemi io e Rocco, ma questo è stato il colpo di grazia. Ormai è finita al 100%. Questa bomba mediatica ha scatenato tra noi litigi su litigi”. E ancora: “Ci tengo a raccontare come stanno le cose, non sono un ludopatico, sono una vittima. Le notizie che sono trapelate hanno il solo scopo di screditare Rocco. L’obiettivo di tutto questo è costringerlo a farsi da parte. All’inizio del lockdown, mi sono imbattuto nel trading online, cliccando su una pubblicità”.

La fine della storia fra Jose Carlos Alvarez e Rocco Casalino dovuto a un investimento sbagliato col trading online: “Tra noi è finita, ho pensato al suicidio”

Alvarez ha raccontato come questo investimento sbagliato sia stata la causa della rottura definitiva con Rocco Casalino: “Io non credevo fosse un problema per il suo lavoro. Noi siamo gay, non siamo sposati, siamo solo fidanzati. Non credevo che dal mio nome arrivassero a lui. Anzi, appena lo ha scoperto mi ha detto: ‘Meno male che hai investito in petrolio e non in titoli italiani, sarebbe stata una tragedia’. Mi vergognavo di parlarne con lui, sono caduto in una profonda depressione, ho anche pensato di suicidarmi. Ed è da quel momento che è iniziato il nostro distacco”.

Rocco Casalino ha reagito male a questi avvenimenti. Queste le dure parole di Casalino verso il suo ex fidanzato: “Adesso vai a lavorare per 10 anni per pagare il debito con la banca e in più dovrai comprarti da mangiare, pagarti l’affitto, aiutare tua madre. Quindi devi trovarti un lavoro, minimo, da 2 mila euro al mese”.

