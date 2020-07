Chi è Daniele Lazzarin, in arte Danti, compagno di Nina Zilli: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Daniele Lazzarin, in arte Danti, compagno di Nina Zilli.

Questo pomeriggio, Nina Zilli è stata ospite a “Io e te”, programma condotto da Pierluigi Diaco, dal lunedì al venerdì. La cantante si è raccontata a lungo, tra carriera e vita privata, facendo anche qualche riferimento a Daniele Lazzarin, in arte Danti, il suo compagno. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lui.

Biografia e curiosità su Daniele Lazzarin, in arte Danti

Daniele Lazzarin, in arte Danti, è nato a Desio (in provincia di Monza e Brianza) il 20 settembre 1981. A soli 17 anni, non essendo un amante della scuola, ha iniziato a lavorare nel negozio di sua madre e con i primi soldi guadagnati ha aperto il suo primo studio di registrazione. Preso il diploma all’istituto professionale, ha iniziato a lavorare come parrucchiere a tempo pieno. Nel 2006, insieme al suo amico Roofio (vero nome Riccardo Garifo), ha fondato il gruppo dei Two Fingerz e pubblicato il primo album.

Danti e Roofio, una volta ottenuta la popolarità, hanno condotto alcuni show sul canale Sky dedicato all’hip hop, poi sono stati ospiti fissi del programma “90 Special” di Nicola Savino. Danti, inoltre, è stato l’inviato speciale di “Edicola Fiore”, lo show condotto da Rosario Fiorello, con cui è tornato a lavorare nel 2019 in “Viva RaiPlay”.

Attivo sulla scena musicale anche come solista, è autore di testi per molti grandi artisti del panorama musicale italiano, tra i quali: Fabio Rovazzi, Gabry Ponte, J-Ax, Fedez, Annalisa, Benji e Fede, Elodie e Gue Pequeno. Nel 2019, insieme a Nina Zilli, sua compagna nella vita privata e J-Ax ha realizzato il singolo “Tu ed D’io”.

Maria Rita Gagliardi

