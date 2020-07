Coronavirus, in Spagna torna la paura: boom di contagi, sono 1.153 in 24 ore

Superato il tetto dei 1000 contagi in Spagna, sono 1.153 quelli accertati nelle ultime 24 ore. Il Coronavirus torna a far paura

Non accennano a calare i contagi da Coronavirus in Spagna ma quelli registrati nelle ultime 24 ore sono davvero preoccupanti. È stato infatti ampiamente superato il tetto dei 1000 contagi al giorno con 1.153 persone risultate positive al tampone, dati questi forniti dal ministero della salute iberico. Si tratta del numero più alto da quasi tre mesi dato che bisogna tornare al 2 maggio per riscontrare cifre simili, con 1.178 nuovi positivi accertati. Nella giornata di ieri erano di poco superiori ai 900. La maggior parte dei contagiati si trova nelle comunità di Aragona, Catalogna e Madrid.

La situazione in Gran Bretagna, Germania e Stati Uniti

La situazione è comunque preoccupante anche in Gran Bretagna dove sono stati registrati altri 763 casi con 83 decessi, portando il numero complessivo dei morti dall’inizio della pandemia a 45.961. Mentre per quanto riguarda i contagi il numero complessivo passa a 301.455. Numeri tremendi anche in Germania: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 633 nuovi positivi. Anche negli Stati Uniti la situazione resta a dir poco drammatica: almeno 150mila persone sono morte dall’inizio della pandemia come emerge dalla banca dati del Ney York Times. Si contano ad oggi 21 stati considerati “red zone”.

