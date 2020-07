Treno deraglia su un ponte in Arizona, fiamme e fumo nero dal luogo dell’incidente: “E’ una catastrofe”

Immane tragedia in Arizona: un treno è deragliato all’altezza di un ponte ed è precipitato sulla strada sottostante, i vigili del fuoco cercano di spegnere l’incendio.

Non sono ancora chiari i dettagli né il bilancio delle vittime dell’incidente ferroviario occorso a Tempe Town Lake, in Arizona. Ciò che è emerso è quanto al momento è visibile dalle immagini condivise in rete dai media e dai testimoni oculari di quella che appare a tutti come una tragedia immane. A quanto pare un treno regionale ha deragliato all’altezza di un ponte, causando dunque l’abbattimento dei pilastri di sostegno e la caduta di una parte della struttura stessa. I vagoni sono dunque precipitati nella strada sottostante, creando un cumulo di lamiere.

In seguito al violento ed incontrollato impatto del treno, i vagoni hanno preso fuoco e tutti i passeggeri che si trovavano all’interno (per il momento non è stato confermato alcun numero) sono rimasti intrappolati. Sul luogo del tragico incidente sono intervenuti circa 90 vigili del fuoco che, al momento, stanno cercando di spegnere le fiamme e salvare quante più vite possibile.

Treno deraglia in Arizona: “Ho sentito un rumore assordante”

L’incidente è stato avvertito da tutta la popolazione locale. Prima il boato dell’urto e successivamente l’odore persistente dell’incendio hanno allertato la popolazione di quello che stava capitando. Molte le persone che hanno commentato l’accaduto sui social, cercando di dare delle informazioni a chi non è a conoscenza di quanto successo. Su Twitter un giovane racconta: “Mia sorella ha sentito il rumore, si è svegliata ed ha visto una parte del treno che finiva nel lago”. Un altro si limita a sperare che nessuno si sia fatto male: “Mi auguro che quelli finiti in acqua siano riusciti ad uscire e mettersi in salvo”.

Le autorità non hanno riportato per il momento notizie riguardanti persone ferite o peggio decedute. Al momento, infatti, la comunicazione ufficiale via social e via media è di carattere informativo. La polizia avverte la cittadinanza che si è verificato l’incidente e che c’è un grosso incendio, quindi chiede a tutti di tenersi lontano dalla zona.

