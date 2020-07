Addio a Malik B, il fondatore dei The Roots è morto a 47 anni – VIDEO

Il fondatore dei The Roots Malik B è morto all’età di 47 anni, ecco cosa si legge nel post pubblicato sui social dalla band

Il rapper Malik B è morto all’età di 47 anni, avrebbe compiuto 48 anni il 14 novembre. Ad annunciare la morte del membro fondatore dei The Roots è stato proprio il gruppo tramite un post pubblicato sul profilo Instagram ufficiale della band.

Non è chiara la causa della morte del noto rapper, nel post del gruppo si legge: “È con la morte nel cuore e con gli occhi colmi di lacrime che purtroppo vi informiamo della morte del nostro amatissimo fratello e membro per molto tempo dei The Roots, Malik Abdul Basit. Possa essere ricordato per la sua devozione all’Islam, la sua amorevole fratellanza e la sua capacità innovativa come uno dei più grandi MC di tutti i tempi.”

E ancora: “Vi chiediamo, per favore, di rispettare la sua famiglia e la sua famiglia allargata in questi giorni di dolore per questa enorme perdita”.

Sara Fonte

