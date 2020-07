Atalanta, Ilicic salta la Champions e forse l’inizio della prossima stagione: quali potrebbero essere i problemi dello sloveno?

Ilicic ancora ai box. L’atalantino salterà la Champions e probabilmente l’inizio della prossima Serie A. Continua il mistero sulle sue condizioni.

Continuano i misteri sulle condizioni fisici di Josip Ilicic, uno dei perni della grande Atalanta di Gian Piero Gasperini. Questa mattina, infatti, il ‘Corriere’ ha svelato che la stagione dello sloveno è definitivamente finita. Ilicic non giocherà la fase finale della Champions, a partire dalla super sfida contro il Psg ai quarti. Addirittura si ipotizza che il classe 1988 dovrà probabilmente saltare anche l’inizio della prossima stagione, che inizierà presumibilmente il 12 settembre.

Ilicic non mette piede campo dallo scorso 11 luglio, cioè dal match contro la Juventus a Torino. Ma già nelle giornate precedenti, erano state molte le volte in cui lo sloveno non era stato convocato dal Gasp.

Ilicic e il mistero sulle sue condizioni. Salta la Champions e a rischio la sua presenza all’inizio della prossima Serie A

Ma quali sarebbero i reali problemi di Josip Ilicic? C’è un mistero fittissimo intorno a lui. Molti ipotizzano problemi fisici di natura muscolare, ma non si è mai avuta una vera conferma da parte del club. Secondo alcune indiscrezioni lo sloveno sarebbe frenato da alcuni gravi problemi personali. Ovviamente non ci sono conferme da nessun fronte. Non resta che augurare al forte giocatore un rientro in campo al più presto

Fino al lockdown di marzo, il rendimento di Ilicic era stato semplicemente strepitoso. Sono stati 15 i gol messi a segno in Serie A in 26 presenze e ben 5 in Champions League. L’apice in questa stagione è stato toccato da Ilicic nel ritorno degli ottavi di finale di Champions a Valencia. In quell’occasione, lo sloveno mise a segno uno strepitoso poker, permettendo alla Dea di raggiungere un clamoroso quarto di finale nella massima competizione europea.

