Cosa è successo tra Bobo Vieri e Andrea Pucci: i due non si parlano più – VIDEO

La bellissima amicizia tra Bobo Vieri e Andrea Pucci sembra essere finita, il settimanale Chi fa sapere che i due non si parlano più

Bobo Vieri e Andrea Pucci per moltissimo tempo sono stati legati da una sincera e bellissima amicizia, sembra però che ad oggi i due non si parlino più.

A quanto pare la loro amicizia è giunta al capolinea, a far trapelare il pettegolezzo ci ha pensato il settimanale Chi, nel numero in edicola da ieri 29 luglio 2020.

Questo è ciò che si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini: “Erano considerati inseparabili, tra uscite di coppia, eventi benefici, pranzi e cene con gli amici. Oggi i due hanno smesso di parlarsi, di seguirsi sui social e hanno bruscamente interrotto il loro rapporto. Che cosa sarà successo?”.

Al momento nessuno dei due ha rotto il silenzio per confermare la fine della loro amicizia e per spiegare cosa sia successo tra loro. Come mai l’ex calciatore e il famoso comico non si parlano più? Questo al momento non ci è dato saperlo, non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per saperne di più.

Sara Fonte

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!