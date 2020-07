Chi è Vittorio Grigolo, tenore ed ex direttore artistico di Amici di Maria De Filippi: età, biografia e curiosità

Cenni biografici di Vittorio Grigolo, tenore divenuto popolare per essere stato coach ad “Amici di Maria De Filippi”.

Questo pomeriggio, Vittorio Grigolo è stato ospite a “Io e te”, programma condotto da Pierluigi Diaco, dal lunedì al venerdì su Raiuno. Il tenore si è raccontato a lungo, tra carriera e vita privata. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lui.

Biografia e curiosità su Vittorio Grigolo

Vittorio Grigolo è nato ad Arezzo, il 19 febbraio 1977. Cresce a Roma, dove studia canto alla Schola Puerorum cantorum della Cappella Sistina. Con la direzione del Maestro Domenico Bartolucci, nel 1989, partecipa alla “Tournée concerti in Usa”. L’anno successivo, a soli tredici anni, fa il suo debutto nel mondo dell’opera nel ruolo del pastorello in “Tosca”, in scena al Teatro dell’Opera di Roma con Luciano Pavarotti. A 17 anni prosegue gli studi con il basso Danilo Rigosa, nel circuito lirico e con il “Teatro Opera Studio” di Adria, debutta con “Petite Messe Solennelle”, “L’elisir d’amore” e “Il barbiere di Siviglia”. Nel 1998, comincia a farsi conoscere fuori dai confini nazionali, interpretando Don Narciso ne “Il Turco in Italia” di Gioachino Rossini, alla Kammeroper di Vienna. Nell’ottobre del 2000, in occasione della riapertura della Chiesa di S.Stefano al Ponte Vecchio, è stato nuovamente diretto da Monsignor Domenico Bartolucci, nella prima esecuzione assoluta integrale della “Natività”. Nel 2000, a soli 23 anni, è il più giovane tenore nella storia italiana a cantare al “Teatro alla Scala”, per il concerto di apertura dell’anno Verdiano, con la direzione del maestro Riccardo Muti.

Nel 2002 torna al Teatro dell’Opera di Roma, dove canta ne L’elisir d’amore e nella prima di Romanza – Una favola italiana. In pochi anni, si esibisce sui palcoscenici più importanti del mondo, sotto la direzione di Riccardo Chailly, Lorin Maazel, Zubin Mehta, Riccardo Muti, Myung-Whun Chung, Daniel Oren, Antonio Pappano, Evelino Pidò e altri. Nel 2010, debutta oltreoceano nel ruolo di Rodolfo ne “La bohème”, in scena alla “Metropolitan Opera House” di New York. Nello stesso periodo, amplia il proprio repertorio con i ruoli principali dell’opera italiana e francese, come “La traviata”, “Lucrezia Borgia”, “La bohème”, “Rigoletto”, “L’elisir d’amore”, “Lucia di Lammermoor”, “Faust”, “Roméo et Juliette”, “Manon”, “Les contes d’Hoffmann” e “Werther”, E’ stato il primo tenore a rappresentare due celebri opere su palcoscenici del tutto inediti: “La traviata” nella stazione centrale di Zurigo, nel 2008 e “L’elisir D’Amore” nell’aeroporto di Malpensa, nel 2015.

In seguito all’ottenimento di diversi premi, nel 2019 partecipa al programma “Amici di Maria De Filippi”, in qualità di direttore artistico. Nel settembre dello stesso anno, è protagonista di una controversia, quando viene sospeso dalla compagnia della “Royal Opera House”, a seguito di un’indagine interna per presunte molestie sessuali. Pochi giorni dopo viene temporaneamente sospeso anche dalla Metropolitan Opera House, in via cautelativa.[5] In seguito a indagini interne, nel dicembre dello stesso anno viene licenziato per il suo comportamento “inappropriato ed aggressivo” sia dalla Royal Opera House che dal Metropolitan, dove avrebbe dovuto cantare i ruoli principali rispettivamente in “Lucia di Lammermoor” e “La traviata” nel 2020. Nonostante il clamore mediatico, prosegue regolarmente nella sua tourné. Partecipa, in qualità di ospite, alla quinta e ultima puntata del “Festival di Sanremo 2020”, cantando prima della proclamazione del vincitore. Attivo musicalmente, ha realizzato due album.

Per quanto riguarda la vita privata, fino al 2013 è stato sposato con l’iraniana Roshi Kamdar, a cui è seguita la manager farmaceutica Nathalie Dompé. Attualmente, è fidanzato con Stefania Seimur, alla quale ha chiesto di sposarlo, durante una puntata dello show, in onda su Canale 5, “All Together Now”.

Maria Rita Gagliardi

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!