Grande attesa per la missione NASA verso Marte di Perseverance: su Twitter #CountdownToMars è tendenza

Se è vero che dalle domande più curiose e azzardate siano nate le migliori invenzioni e scoperte scientifiche, indubbiamente l’interrogativo “C’è mai stata vita su Marte?” è la dimostrazione paradigmatica di questo: a voler rispondere a questa pretenziosa domanda è la NASA, con la creazione di Perseverance, il nuovo rover che l’agenzia lancerà oggi Cape Canaveral e che ha già attirato l’attenzione di moltissimi utenti su twitter, facendo salire l’hashtag #CountdownToMars in cima alla lista dei trend topic del momento.

L’ardua missione per raggiungere il pianeta rosso

Dare vita a questa missione, che prende il nome di Mars 2020, non è stata per niente una passeggiata: ci sono voluti infatti più di 7 anni di preparazione per giungere alla creazione di Perseverance e alla pianificazione della sua attività esplorativa sul pianeta rosso, che da anni affascina scienziati di tutti i tipi e ingegneri aerospaziali per le sue potenzialità di ospitare forme di vita, la cui conferma è l’obiettivo principale della missione. Perservarance si accaserà dentro Jazero (lago, in varie lingue slave), un cratere largo all’incirca 50 km, che si ritiene ospitasse un fiume e il relativo lago, la cui antica presenza dovrebbe essere confermata dalla presenza sedimenti e minerali che potrebbero aver alimentato varie forme di vita. L’obiettivo di Perseverance è quello di dover ricercare la presenza di fossili molecolari simbolo della presenza di esseri viventi.

Su Twitter spopola il conto alla rovescia per la missione

Entusiasti gli utenti di twitter, che hanno fatto scalare in cima alla classifica dei trend topic l’hashtag #CountdownToMars, ovvero conto alla rovescia per Marte. L’interesse degli utenti ha spinto la piattaforma a fare una piccola sorpresa: quando si clicca il like su uno dei post con l’hashtag riportato, comprare un piccolo razzo al posto del cuore, novità condivisa da moltissimi fruitori della piattaforma social. Un modo innovativo per coinvolgere i social su una missione importantissima non solo per l’astronomia, ma per tutta la scienza. Su Facebook, invece, potete trovate la diretta del lancio del rover dalla pagina della NASA.

Il countdown è ripreso e c’è il GO per le operazioni di rifornimento !

