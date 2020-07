Lezione online con brivido, studente avvista il fantasma di una bimba alle spalle dell’insegnante

La lezione online di uno studente messicano diventa da brivido quando il ragazzo avvista il fantasma di una bimba che cammina dietro all’insegnante.

Fare lezioni da casa attraverso un computer è già un’esperienza insolita per molti studenti. In base alla zona in cui vivi e alla connessione che hai, infatti, seguirla potrebbe essere complesso e risultare anche a tratti fastidioso e controproducente. Tuttavia dopo mesi di lockdown e misure di sicurezza contro il covid, per gli studenti la lezione online è diventata una consuetudine.

Probabilmente qualche problema in più l’avrà uno studente di Monterrey, città messicana che si trova nello stato di Nueva Leon. Il giovane alunno, infatti, si è trovato di fronte ad una scena da brividi mentre seguiva la lezione dell’insegnante. Ad un tratto nell’immagine trasmessa dalla webcam del docente è apparsa una figura inquietante. Sembrava essere una bambina, ma il suo viso pallido aveva un che di spettrale.

Fantasma durante la lezione: l’insegnante vive da solo

Il docente si è accorto che lo studente aveva cambiato espressione e quando gli ha chiesto cosa fosse successo, questo gli ha spiegato di aver visto una figura alle sue spalle. L’uomo allora ha risposto che era impossibile, poiché a casa sua non c’è nessun altro a parte lui ed il suo cane. Per convincere il ragazzo che la sua era stata probabilmente un’illusione ottica (o che si trattasse di qualche interferenza ?), l’insegnante ha anche preso in mano il laptop e mostrato allo studente che la casa era effettivamente vuota.

La vicenda da brividi ha fatto in breve tempo il giro del web, lasciando di stucco gli utenti di tutto il mondo. Tra i vari commenti si legge: “Oh mio Dio, me la sono fatta addosso”, oppure “Il fantasma ha dei collaboratori” e ancora: “Wow sembra chiaro che l’ombra passa, ma siccome sembra che prima strisci e poi cammini, appare prima piccola e poi grande”.

