Temptation Island, Antonella Elia decide di tornare a casa da sola: “Ti amo ma mi fai schifo”

C’era grande attesa per il falò finale con protagonisti due dei più grandi protagonisti della edizione 2020 di Temptation Island, Antonella Elia e Pietro delle Piane.

Ed è stato un confronto molto acceso, con Antonella Elia che ha accusato Pietro delle Piane di un presunto tradimento.

Anche perché è stato lo stesso Pietro – durante un filmato registrato – ad ammettere all’altro concorrente Lorenzo Amoruso di avere baciato una delle concorrenti: “L’ho baciata”.

Nel volto di Pietro delle Piane, forte imbarazzo.

Ed imbarazzo un po’ per tutti durante i filmati in cui lui ed il suo compagno di stanza Lorenzo sembrano parlare in codice fra di loro.

Filmati in cui Lorenzo sembra tentare di placare Pietro, anche se non si capisce bene a cosa si stesse riferendo.

Come nei video diventati virali, Antonella Elia ha provato a schiaffeggiare più volte Pietro.

Antonella ha quindi continuato con le accuse: “Hai fatto lo zozzo in un punto buio”.

E Filippo Bisciglia, dal canto suo, ha chiesto ad un certo punto: “Perché hai detto l’ho baciata?”

Pietro ha proseguito a fare lo gnorri.

Ed Antonella Elia ha rincarato la dose (“Tu sei una mer*a”) mentre Pietro che ha continuare a negare il negabile.

Ed alla fine della fiera, Antonella Elia ha deciso di tornare a casa da sola – nonostante Pietro dal canto suo sarebbe voluto tornare a casa con loro: “Ti amo ma mi fai schifo”.

(Antonella ha poi lasciato una porta aperta, dicendogli che tra sei mesi / un anno magari se ne si potrà riparlare).

Temptation Island, c’è però chi non crede al tradimento

Non crede comunque al tradimento Antonio Zequila, ex coinquilino della Elia nella Casa del Grande Fratello.

Queste le parole di Zequila a ‘Nuovo TV’: “Hanno già scritto il copione. Faranno finta di tradirsi, si lasceranno e poi, una volta usciti, si rimetteranno insieme progettando un matrimonio che non si farà mai. Lei lavora in televisione da tanti anni, conosce bene i meccanismi e con il suo personaggio da oca giuliva riesce a essere un personaggio di rottura, che fa indubbiamente bene agli ascolti. Lei è la mente e lui il braccio… rubato all’agricoltura”.

Poi la stoccata finale: “Loro si stanno usando a vicenda. Lui usa lei dal punto di vista lavorativo per avere visibilità e lei, invece, si aggrappa a lui perché non ha nessuno. L’ho trattata da amica, ma lei si è comportata come il cobra che non è un serpente ma una biscia fetente”.

