Temptation Island, in attesa del falò tra Anna ed Andrea, Twitter sta con Lorenzo e le sue parole: “Un po’ di coraggio principino”

Un altro momento molto atteso è il falò di confronto tra Anna ed Andrea.

La coppia – con lei che ha 10 anni più di lui – deciderà di uscire assieme da Temptation Island 2020?

In attesa di scoprirlo, Twitter è letteralmente esploso per le parole di supporto dell’ex calciatore Lorenzo Amoruso (altro fidanzato sul programma) nei confronti di Andrea.

Parola effettivamente molto tenere.

“Dai Andrea un po’ di coraggio piccolino, un po’ di coraggio principino, non ti merita lei. Usa la capoccia”.

E ancora: “Io vorrei vederti felice con qualcuno che ti tratti meglio, perché non ti manca niente e te lo ripeto”.

“Rispetto per te stesso SEMPRE”.

E in attesa di scoprire come finirà, con bonaria ironia, il supporto è tutto per Lorenzo:

Scusate regia, si potrebbe avere il faló si confronto con Anna, Andrea E LORENZO? #TemptationIsland pic.twitter.com/IfBUEL1qPK — Angela Albanese (@ange_lalla) July 30, 2020

“io vorrei vederti felice con qualcuno che ti tratti meglio, perchè non ti manca niente e te lo ripeto“

“un po’ di coraggio, non ti merita“

“rispetto per te stesso SEMPRE“

LORENZO SII IL MIO MIGLIORE AMICO TI PREGO

#TemptationIsland pic.twitter.com/n3tfoZXiMx — ɢɪᴜʟsシ// 𝗞’𝘀𝗗 (@swetxneerx) July 30, 2020

"dai andrea dai, un po' di coraggio piccolino, un po' di coraggio principino, non ti merita lei, non ti merita un cazzo" LORENZO FINO ALLA FINE UNA STELLINA MERAVIGLIOSA TATONE NOSTRO TI AMEREMO PER SEMPRE#TemptationIsland pic.twitter.com/QJBXvu9fo8 — feraz (@aleferazzi) July 30, 2020

Come sarebbe il mondo se Andrea uscisse da lì con Lorenzo#TemptationIsland pic.twitter.com/mEoBcIvytK — Giulia (@Giulia8383) July 30, 2020

