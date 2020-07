Vite al limite, come stanno oggi Leneatha Reed e Coliesa McMillan

Vite al limite, il reality show di Real Time che mostra le vite, le difficoltà ma spesso anche la rinascita di persone che necessitano di un bay-pass gastrico, ci ha fatto conoscere le storie di Coliesa McMillan e Leneatha Reed: eccole oggi.

Anche se non siete fan del dott. Younan Nowzaradan (doppiato nella versione italiana del programma Vite al Limite dall’attore Giorgio Lopez ) vale comunque la pena conoscere la storia di queste due donne.

Leneatha Reed

La storia di Leheatha è andata in onda nell’episodio del 15 aprile 2019 di My 600-lb Life. La donna iniziò ad ingrassare in seguito ad un intervenuto di riduzione del seno. L’obiettivo della donna era di perdere 450 kg per prendersi cura della figlia di 2 anni, con cui non riusciva nemmeno più a giocare o lavarla.

Alla fine dell’episodio il dott. Nowzaradan rivelò come la donna avesse mancato a più di un appuntamento e lei stessa raccontò di essere troppo impegnata come genitore single per concentrarsi sull’obiettivo di perdere peso.

Il medico di Houston non ha potuto quindi procedere con l’intervento: “Non credo che si renda conto di quanto velocemente scadrà il suo tempo se continua così”.

Coliesa McMillan

Nonostante il dott. Younan Nowzaradan non avesse dato l’approvazione per l’intervento, si è trovato a dover comunque operare Coliesa per evitarle un blocco intestinale potenzialmente letale. In seguito all’operazione la donna è riuscita a perdere 150 libbre.

Ma quando l’episodio è andato in onda, la nipote di Coliesa ha raccontato sui social che la donna era in terapia intensiva. La figlia Hannah ha poi spiegato come la madre sia uscita dal reparto e si stia riprendendo. Una delle molte suture necessarie per l’intervento è saltata, causandole setticemia.

Proprio per ridurre questo tipo di rischi ,il dottore chiede ai suoi pazienti di rispettare un dato tipo di percorso e, solo a fronte di una buona e costante perdita di peso, autorizza l’intervento. Anche affrontato in condizioni ottimali, resta comunque un operazione molto impegnativa, come chi vede il programma sa bene.

Il The Sun ha rivelato in esclusiva quanto accaduto a Coliesa e in precedenza aveva anticipato ai suoi lettori la morte di un altro paziente, James King, per insufficienza renale.

