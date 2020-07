Dramma per la Marina US: almeno un marine è morto e otto membri dell’equipaggio risultano dispersi

Dramma per la marina statunitense:

almeno un marine è morto e otto membri dell’equipaggio risultano dispersi dopo che una missione di addestramento è andata male.

L’incidente – che ha coinvolto un veicolo d’assalto anfibio (da qui in poi AAV, come l’acronimo inglese per designare il mezzo) – si è verificato al largo della costa della California meridionale, vicino all’isola di San Clemente.

Al momento sono in corso le ricerche al fine di ritrovare gli otto membri dell’equipaggio dispersi, appartenenti alla 15esima unità di stanza a Cape Pendleton.

Non è ancora chiaro cosa abbia causato il problema – fatale per un marine, come già detto – nella suddetta missione di addestramento.

Questi i messaggi pubblicati dall’account Twitter ufficiale dell’I Marine Expeditionary Force (I MEF) in merito al drammatico incidente

1 Marine has died, 8 service members remain missing and 2 were injured after an AAV mishap July 30 off the coast of Southern California. All are assigned to the 15th MEU. Search and rescue efforts are still underway with support from the Navy and Coast Guard. — I MEF (@1stMEF) July 31, 2020

“We are deeply saddened by this tragic incident. I ask that you keep our Marines, Sailors, and their families in your prayers as we continue our search,” said Col. Christopher Bronzi, 15th MEU Commanding Officer. — I MEF (@1stMEF) July 31, 2020

Come sottolineato dal colonnello Bronzi, le ricerche dei dispersi continuano.

