Dramma per la star di Junior Masterchef: a tre anni dalla morte dei genitori, diagnosticata una malattia rara

Non finiscono i drammi per la star di Junior Masterchef Ben Watkins: a tre anni dalla tragica morte dei genitori gli è stata diagnosticata una malattia rara.

Nato a Gary, Indiana, Ben Watkins è cresciuto con una predisposizione per la cucina. La passione per i fornelli l’ha ereditata dalla famiglia che possiede un ristorante in città e già da piccolissimo era in grado di creare piatti degni di nota. Basti pensare che il suo “barbecue chicken sandwitch” era il piatto preferito da tutti i frequentatori del locale. Visto il suo talento, i genitori hanno assecondato la sua voglia di partecipare a Junior Masterchef quando aveva appena 10 anni (nel 2017). Sebbene non abbia vinto l’edizione, i giudici sono rimasti impressionati dalla sua capacità di creare dei piatti innovativi e gustosi.

Finita la registrazione delle puntate, Ben attendeva con ansia che arrivasse il giorno della trasmissione in tv. Il bimbo desiderava che tutti lo vedessero all’opera e che i genitori fossero orgogliosi di lui. Prima che questo potesse accadere, però, la sua vita è stata segnata da una prima, grande, tragedia. Il padre, Michael, ha sparato alla madre Leila e si è tolto la vita. Da quel giorno di lui si occupano lo zio e la nonna, i suoi tutori legali.

Star di Junior Masterchef scopre di essere affetto da una malattia rara

A distanza di tre anni da quella terribile disgrazia, il piccolo Ben si è trovato a dover affrontare un’altra situazione difficile. I tutori legali si sono accorti che non si sentiva bene e dai controlli è risultato che il bambino è affetto da una malattia rarissima: un istiocitoma fibroso angiomatoide. Si tratta di una rarissima forma di tumore che colpisce i tessuti molli dell’intestino, solitamente tra l’infanzia e l’adolescenza. Al momento sono solamente 6 le persone al mondo che l’hanno contratta. I parenti stanno cercando di raccogliere fondi sul web al fine di pagare le cure e gli esami che Ben necessità per curarsi e la risposta è già stata più che positiva. Ben nonostante tutto è positivo, non resta che sperare che possa guarire.

