Fase 3, Fontana firma la nuova ordinanza: obbligo mascherine al chiuso fino al 10 settembre

Il governatore lombardo Attilio Fontana ha confermato, firmando l’ordinanza, l’obbligatorietà all’utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi fino a settembre.

Novità importanti sull’utilizzo della mascherina in Lombardia. Il governatore Attilio Fontana ha firmato una nuova ordinanza che rinnova l’obbligo di utilizzarla al chiuso fino al 10 settembre. Il provvedimento di fatto implica che per l’intero mese di agosto chiunque si trovi in Lombardia debba obbligatoriamente indossare la mascherina qualora acceda in luoghi chiusi ma anche all’aperto se dovesse trovarsi in ambienti a rischio assembramento; l’ordinanza che entrerà in vigore dal 1 agosto prevede anche la misurazione obbligatoria della temperatura sul posto di lavoro e al ristorante. E se il termometro dovesse mostrare un valore superiore ai 37,5 gradi sarà obbligatorio contattare immediatamente il proprio medico curante.

Nuove regole su mezzi pubblici e per le celebrazioni religiose

La nuova ordinanza della Fase 3 risulta essere meno restrittiva per quanto riguarda i posti a sedere sui mezzi pubblici: l’accesso sarà consentito fino alla completa occupazione dei posti a sedere (100%) mentre per i posti in piedi non si potrà superare il 50% della capienza massima, sia per i mezzi autofilotranviari che per metropolitane, bus e tram per gli spostamenti cittadini. Stessa regola anche per i treni del trasporto pubblico regionale. Per quanto riguarda invece taxi e auto a noleggio con conducente sarà consentito aolo ai membri del medesimo gruppo familiare e ai conviventi derogare all’obbligo del distanziamento interpersonale.

Nuove regole anche per le celebrazioni al chiuso. Nella nuova ordinanza si legge che il numero dei partecipanti sarà determinato dal numero di posti utilizzabili, purchè si rispettino il limite di 350 persone e la distanza di sicurezza. Tale limite potrà essere superato soltanto qualora nella struttura venga accertata la possibilità di una capienza

superiore, nel rispetto del distanziamento.

