Sabrina Salerno parla ai fan del suo “misterioso” dramma: “Ho in testa un pensiero che mi tormenta”

Sabrina Salerno questo pomeriggio ha voluto confidare ai fan che sta vivendo un dramma personale del quale non parla con stampa e pubblico.

Siamo abituati a vedere le belle donne dello spettacolo come delle icone di sensualità e poco più. Questo in parte perché siamo cresciuti in una società maschilista, in parte perché le televisioni ci hanno inondato per anni di vallette la cui unica finalità era quella di attirare il pubblico maschile. Tale visione distorta della donna per alcuni è diventata ancora più estrema con i social. Le star, le soubrette e le aspiranti tali riempono i profili di foto in costume e foto sensuali e molti uomini non fanno altro che commentarle in maniera sconcia o elegante, ma sempre con evidente riferimento all’aspetto esteriore.

Per questi e molteplici altre sfaccettature sociali e psicologiche che meriterebbero un approfondimento, molti uomini sono abituati a considerare le donne come meri oggetti. Sicuramente questo meccanismo lo conosce bene Sabrina Salerno, sex symbol negli anni ’80 e ’90 ed ancora oggi donna dalla straordinaria bellezza. Non a caso il suo profilo è pieno di persone che commentano le sue foto sottolineando semplicemente quanto sia bella e via dicendo.

Sabrina Salerno parla del suo misterioso dramma

Come ogni donna, Sabrina è ben altro oltre la sua prorompente fisicità. Sarebbe bello e costruttivo, ogni tanto, fermarsi ad approfondire aspetti meno superficiali ed è proprio quello che la Salerno ha cercato di fare oggi su Instagram. In alcune delle sue storie, infatti, la vip ha spiegato che sebbene appaia sorridente e mandi avanti la tradizionale attività social, è afflitta da un problema così grave e travolgente da essere divenuto un pensiero fisso.

Sabrina spiega: “Quello di cui sono venuta a conoscenza ieri e per il quale io ho fatto finta di nulla, ho continuato a postare normalmente. Chi mi conosce sa che nella mia testa c’è un solo pensiero che mi assilla e mi tormenta”. Senza entrare nello specifico -precisa che per pudore e carattere non lo farà – la Salerno aggiunge: “Quello che sto vivendo è un senso di impotenza dinnanzi ad una tragedia che colpisce una comunità, delle persone che tu conosci. Colpisce in maniera così incomprensibile… perché ci sono eventi che sono naturali e fanno parte della vita, ma certi altri no. Rovinano solo la vita”.

