Trekking in montagna? I consigli del conduttore di Melaverde Vincenzo Venuto

Mare o montagna?

Anche in questa estate 2020 segnata dal coronavirus alcuni si saranno trovati di fronte al classico dilemma.

Per chi avesse deciso di optare per la seconda, il conduttore di Melaverde Vincenzo Venuto ha offerto degli importanti suggerimenti sull’ultimo numero di Tv, Sorrisi e Canzoni.

Noi ve ne riportiamo qualcuno, a partire dall’aspetto attrezzatura

E’ fondamentale avere uno zaino: “Scegliete uno zaino di medie dimensioni, con tanti scompartimenti (sono molto comodi quelli con la zip frontale per mettere le cose dall’alto), ma soprattutto che abbia una retina sulla schiena per non farvi sudare” (l’aspetto sudore è da tenere sempre sotto controllo – ci torneremo fra poco).

Sì alle bacchette e sì all’uso della bussola (che però si deve sapere come usare).

Venendo al sudore, è fondamentale restare asciutti – ma anche dalla pioggia: quindi tenete sempre in considerazione di portare con voi ricambi ed eventuali vestiti impermeabili.

Riguardo al vestiario, queste le parole di Venuto: “Sì alle calze tecniche, anche se io mi trovo bene con quelle corte di cotone. Per il resto, vestitevi leggeri. Pantaloncini corti e maglietta vanno benissimo. L’importante è che quando vi fermate, vi cambiate subito la t-shirt per restare asciutti e, se c’è vento, vi copriate. Per proteggervi dal sole portatevi un cappellino e un paio di occhiali, meglio se polarizzati”.

Important gli scarponi: “Gli scarponi sono fondamentali. Anche se vanno di moda le scarpe basse e siete alle prime uscite, scegliete sempre quelli alti alla caviglia, perché proteggono soprattutto durante la discesa”.

Ultimo aspetto da non sottovalutare (anche se sono tanti gli aspetti – vi suggeriamo di leggere l’intervista integrale) è l’alimentazione: “Quando si va a camminare c’è bisogno di energia pronta, come quella che danno zuccheri e carboidrati. Fate colazione con biscotti o fette biscottate e miele. Durante la salita mangiate un paio di barrette, se ne sentite il bisogno. A pranzo, stessa cosa: preferite un pasto leggero ma ricco di carboidrati e zuccheri, anche se io non resisto davanti a una buona polenta con la salsiccia”.

