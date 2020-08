Chi è Gianluca Fubelli, il comico noto come Scintilla: curiosità e biografia

Gianluca Fubelli è un comico molto amato dal pubblico, che si è distinto sul palco di Colorado qualche anno fa per la sua spiccata dote umoristica. Anche attore e conduttore televisivo, in molti lo ricorderanno con lo pseudonimo di Scintilla. Sebbene molto attivo sui social, non è il tipo di personaggio che cavalca le onde del gossip, tant’è che della sua vita privata, come vedremo, si sa ben poco. Scopriamo insieme qualche dettaglio sulla sua vita lavorativa e privata.

La carriera di Gianluca Fubelli, in arte Scintilla

Classe 1973, Romano di nascita, Gianluca Fubelli inizia giovane a lavorare come odontotecnico anche se frattanto ama fare l’animatore presso i villaggi turistici. Questa sua particolare qualità lo spinge ad iniziare la carriera di comico e sotto il nome di Scintilla comincia a farsi spazio nel settore.

Perché Scintilla? Era il suo soprannome quando era odontotecnico.

Nel 1998 entra a far parte del gruppo i Turbolenti, da cui si distacca poi nel 2013. In tal kmdo comincia a partecipare ad alcune trasmissione e porta a casa numerosi premi. Grazie alla sua simpatia, nel 2006 gli viene affidata la conduzione di una trasmissione comica su Paramount Comedy, insieme a Enrique Balbontin. Frattanto si ritaglia un posto in un film uscito al cinema, il famosissimo Eccezzziunale… veramente – Capitolo secondo… me. Recita anche in L’ultimo crodino e in Area Paradiso e nel film Tutto molto bello di Paolo Ruffini ed in alcune opere teatrali.

Una volta entrato a Colorado, riesce a farsi ulteriormente conoscere e a conquistare il pubblico. Dal 2016 al 2017 è il conduttore su TV8 di House of Gag prima di decidere di lanciare su Facebook House of Web. Nel 2017 conduce lui stesso Colorado, così come anche nel 2019.

La vita privata di Scintilla

Dal punto di vista della sua vita privata, Gianluca cerca sempre di tenersi lontano dai riflettori. Non finisce mai in copertina delle riviste gossip né fa scalpore sui social.

Ha avuto una lunga relazione con la showgirl Elena Morali, ex concorrente della seconda edizione de La Pupa e il Secchione. I due si sono conosciuti durante la loro partecipazione a Colorado, e la loro relazione era durata diversi mesi. Dopo la partecipazione della ragazza al reality L’isola dei famosi, la loro storia subisce una battuta d’arresto, per poi ricominciare intorno al 2018.

Attualmente i due non stanno più insieme, anzi un paio di mesi fa la showgirl è convolata a nozze con Luigi Favoloso.

Da allora Fubelli ha disertato i social, non dando più segnali circa la sua vita privata, anche se pare sia rimasto in buoni rapporti con la Morali.

Come già detto, è possibile seguire il comico sui suoi profili social anche se per quel concerne la sua vita privata, vi è il massimo riserbo.

