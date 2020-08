La Covid-19 può far perdere i capelli? Diversi casi anomali, parla l’esperta

Secondo la dottoressa Favini ci potrebbe essere una correlazione tra Coronavirus e telogen effluvium, condizione che porta ad una eccessiva perdita di capelli

Il Coronavirus sta facendo perdere i capelli a centinaia di persone? È quanto stanno cercando di capire gli esperti dopo alcune segnalazioni di eccessiva perdita di capelli da parte di pazienti affetti dal Sars-Cov-2. Una delle persone in questione è una 56enne, positiva al Coronavirus dal 5 marzo, la quale a tre mesi dalla comparsa dei primi sintomi della Covid-19 ha iniziato a notare che una quantità spropositata di capelli cadeva mentre faceva la doccia. La stessa cosa è successa alla figlia 23enne, contagiata nel mese di aprile. Ad oggi non risulta che la perdita dei capelli sia un sintomo della Covid-19 ma diversi pazienti hanno manifestato questa problematica ed in particolare, come spiegato dalla dott.ssa Nate Favini, responsabile medico di Forward a Business Insider, in quelli che hanno avuto casi più gravi dell’infezione.

Coronavirus responsabile del telogen effluvium?

L’esperta ritiene che i pazienti in questione potrebbero essere soggetti al cosidetto telogen effluvium, condizione che porta ad un’interruzione della crescita dei capelli i quali, in seguito ad un forte stress o ad un evento particolarmente traumatico, iniziano a cadere in grande quantità. Mediamente una persona in salute perde un centinaio di capelli al giorno, cifra che triplica per chi manifesta questa condizione. Favini ha sottolineato: “Per le altre cause di telogen effluvium, in genere diciamo alle persone: ‘da tre a sei mesi, vedrai un miglioramento’ ma con il coronavirus c’è sempre l’avvertenza che non lo conosciamo ancora così bene . Ci sono persone che sembrano avere una malattia più grave e impiegano lunghi periodi di tempo per guarire. In questi casi diventa più difficile prevedere quando vedranno ricrescere i loro capelli. La pazienza è la cosa più importante”.

