Furti di scarpe e sandali in tutto il paese: il “ladro” è molto particolare

Dopo aver subito decine di furti di scarpe, sandali e ciabatte alcuni residenti hanno deciso di indagare individuando l’autore

A dir poco incredibile e misterioso quanto accaduto ai residenti di un comune alle porte di Berlino che per intere settimane hanno subito una serie di “furti” decisamente particolari. Ogni mattina infatti qualche cittadino si rendeva conto che qualcuno gli aveva rubato i suoi sandali o le scarpe da ginnastica dal giardino della propria abitazione. Casi che sono cresciuti a dismisura nell’arco di poco tempo a Zehlendorf, tanto da far sospettare che un ladro “feticista” si aggirasse tra le abitazioni per rubare calzature di ogni tipo. Ma qualcuno ha deciso di indagare a fondo rimanendo sveglio durante la notte per cogliere il ladro in flagrante, facendo così una inaspettata scoperta.

Nella ‘tana’ oltre cento calzature di ogni tipo

Si trattava nientemeno che di una volpe, fotografata con il suo ultimo furto tra i denti, come raccontato dal Tagesspiegel; un abitante infatti l’ha notata mentre, con un paio di flip-flop azzurri tra le fauci, si dava alla fuga. Il cittadino ha deciso di seguire l’animale fino alla sua tana scoprendo un vero e proprio tesoro tutto da indossare. C’erano infatti almeno un centinaio di calzature di vario tipo, dalle sneakers alle ciabatte Crocs, oltre ad infradito e sandali, alcune a coppie altre singole. Non è stato facile restituirle una per una ai legittimi proprietari.

